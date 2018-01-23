國務院：推進電商與快遞協調發展 推廣智能投遞設施

日前，國務院辦公廳印發《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》。

《意見》指出，近年來，我國電子商務與快遞物流協同發展不斷加深，但仍面臨政策法規體系不完善、發展不協調、銜接不順暢等問題。要全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，落實新發展理念，深入實施“互聯網+流通”行動計劃，提高電子商務與快遞物流協同發展水平。

《意見》提出了六個方面的政策措施：

一是強化制度創新，優化協同發展政策法規環境。簡化快遞業務經營許可程序，創新産業支持政策，健全企業間數據共享制度，健全協同共治管理模式。

二是強化規劃引領，完善電子商務快遞物流基礎設施。統籌規劃電子商務與快遞物流發展，構建适應電子商務發展的快遞物流服務體系，保障基礎設施建設用地;完善優化快遞物流網絡布局，推動電子商務園區與快遞物流園區發展。

三是強化規範運營，優化電子商務配送通行管理。推動各地從規範城市配送車輛運營入手，完善通行管理政策，對快遞服務車輛等城市配送車輛給予通行便利。

四是強化服務創新，提升快遞末端服務能力。鼓勵將推廣智能快件箱納入便民服務、民生工程等項目，推廣智能投遞設施;促進快遞末端配送、服務資源有效組織和統籌利用，鼓勵集約化服務。

五是強化标準化智能化，提高協同運行效率。加強大數據、雲計算、機器人等現代信息技術和裝備在電子商務與快遞物流領域應用，提高科技應用水平;加強快遞物流标準體系建設，鼓勵信息互聯互通;優化資源配置，提升供應鏈協同效率。

六是強化綠色理念，發展綠色生態鏈。鼓勵電子商務企業與快遞物流企業開展供應鏈綠色流程再造，促進資源集約;制定實施電子商務綠色包裝、減量包裝标準;開展綠色包裝試點示範，培育綠色發展典型企業;鼓勵電子商務平台開展綠色消費活動。

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