【亞洲投顧】胡毓棠盤後分析

◆盤勢分析

(一夫當關的股市，元帥的走勢決定大盤的趨勢。)

在台積電 2330 發威之下，指數再度創高達 11270。這是喜訊也是警訊，因為今天上市櫃股票中，下跌家數占 532 家，意即投資人即可能賺指數 (期貨) 陪價差(現貨)。然而越來越多投資人會觀注這波會不會回檔，連續這麼多紅 K，的確要有居高思危的警覺，端看台積電 ADR 轉現貨理論價來到 272 元，只要 ADR 維持強勢，明天續創高的機會是存在的。因此搶極短空的依據，能以台積電的氣勢來決定，畢竟一夫當關的股市，元帥的走勢決定大盤的趨勢。

再來看看族群，去年下半年中國大陸 MOSFET 廠數度調漲報價，但三大台廠，包括大中 (6435)、尼克森(3317)、富鼎(8261)，也數度傳出要跟進漲價，但事實上，墊高的成本均自行吸收，並未成功漲價。台灣三大 MOSFET 供應商去年第四季營運表現普普，而進入 2018 年後，因供貨更加吃緊，加上原物料上漲導致成本明顯墊高，為此大中(6435) 有望在今年首季率先調漲報價。今天 MOSFET 族群由尼克森 (3317) 帶頭攻上漲停，未來族群股如 : 大中 (6435)、捷敏 - KY(6525)、富鼎(8261) 有機會順勢表態。