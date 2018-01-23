【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤穩守 11200 整數心理關卡，再創 28 年新高點！

台股今日開高，早盤一度震盪跌至平盤以下，但穩守 11200 整數心理關卡，尾盤拉高在 12253 收最高，日線再收一根小紅 K，日線已是連八紅的局面，月線與季線呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能突破 1500 億之上，代表投資人信心逐步穩健，今日的震幅只有 68 點之多。收了一根小紅 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股漲跌互見，漲幅最高的是觀光類股，達 2.3%，油電燃氣、半導體漲幅也超過 1%，電機機械、汽車、建材營造、貿易百貨、資訊服務、其他電子、造紙等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、電子零組件、光電、水泥、食品、電腦設備、橡膠、塑膠、電器電纜、電子通路、鋼鐵、化學、金融、航運、化學生醫、其他類、生醫、通信網路、紡纖等。

電子權值股今天繼續穩住指數，其中台積電全場穩守平盤以上，尾盤又再拉高，以最高點 266 元作收，日 K 線拉出連 8 紅。鴻海則是在午盤過後重新站回平盤之上，尾盤也以全場最高點 96.9 元作收，持續守穩 5 日線。

相較之下，大立光則是虎頭蛇尾，早盤一度進逼 4100 元大關，但是上檔反壓大，尾盤反倒跌破 4000 元整數關卡。

至於昨天受惠缺貨題材的矽晶圓族群，今天也陷入震盪，包括環球晶、嘉晶、合晶、台勝科、中美晶等，跌幅均超過 2%。

被動元件族群也由國巨領跌，光頡、智寶、禾伸堂、大毅、奇力新、信昌電、美磊、華新科、凱美、華容、九豪等也下跌逾 2%。

面板股也因為去年獲利亮眼，市場預期有機會配發高股利，友達及群創成交量均超過 20 萬張，漲幅也雙雙超過 2%。