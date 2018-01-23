【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(3443 創意) 再度上漲創新高囉。

今天大盤震盪走高，終場上漲 21 點，以 11253 點做收，量能為 1575 億元。

重點持股報告。

<我們手中的好股幾乎 ㄧ檔接一檔創高。>

(4991 環宇) 今天全數獲利出清囉。

(6290 良維) 股價從 1/12 進場以來，已經創造了 10 元的價差出來，這ㄧ檔替我們會員創造了滿滿的獲利，非常感恩唷，今天老師也帶領會員們，全數獲利出清，將獲利放口袋囉。

(6257 矽格、6213 聯茂) 續抱。

(8069 元太) 今天股價創新高後拉回，無礙架構，續抱。

(6438 迅得) 股價再創新高囉，太棒了，新股票成本和獲利又拉開囉。

(6591 動力) 今天股價又再創波段新高啦，太棒了，同樣的股票會不會操作，真的差很多，很多人操作動力是ㄧ開始就出脫了，那就無法享受到動力真正狂飆的獲利，那就很可惜了。而我們有 (關鍵 K 系統) 的輔助，因此我們就能一路續抱到現在，今天股價又再創新高了，獲利又變得更多更豐盛了，恭喜全體所有會員。

(3443 創意) 今天股價又再創新高啦，哇，我們的股票真的是ㄧ檔接一檔在創新高阿。從 1/15 帶領會員進場以來，股價從 275 元左右，一路漲到今天已經來到 351.5 元，光這ㄧ檔股票就差了接近 70 元，真的太棒太棒了，我們持續努力獲利下去。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8069 元太、6438 迅得、6213 聯茂、6257 矽格、6591 動力 - KY、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)