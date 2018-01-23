【亞洲投顧】寶得富股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

大盤利用盤中洗盤，持續佈局主力股

今天大盤量增整理，還是多方控盤，之前就提醒大家，量縮跌破極短線支撐 10794 點，容易獲得支撐，帶量站上 10844 點就轉強，不用預設高點，順著趨勢操作，不過短線上漲幅有點大，要小心短線震盪，現在大盤觀察 11030 點缺口沒有被帶量回補的話，多方強勢攻擊，持續佈局籌碼穩定的主力股。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利已經 40% 以上，持續佈局新主力股，剛剛起漲，快來一起操作。

今天外資期貨多單減少 3604 口，自營商期貨空單減少 2240 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單連續減少，自營商選擇權短線偏空，大盤攻擊，籌碼還是沒有跟上，要注意短線回測支撐。



2481 強茂先轉強，再換 3035 智原和阿信~ 4725 信昌化以及華哥~ 2367 燿華轉強，又換 2353 宏碁和 3037 欣興轉強，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2353 宏碁，2481 強茂，2455 全新

3006 晶豪科，3034 聯詠，3611 鼎翰

3037 欣興，3044 健鼎，3481 群創

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 11030 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 11030 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估