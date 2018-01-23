景氣回溫批發業結束負成長、零售營業額續創新高

經濟部統計處今（23）日公布批發、零售及餐飲業營業額統計，12 月批發業營業額 8,868 億元，年增 3.5%，全年累計營收年增 5.0%，結束連續 2 年的負成長；12 月零售業營業額部分 3,798 億元，年增 3.5%，累計全年 4 兆 1,451 億元，年增 1.2%，再創新高；餐飲業部分，12 月營業額 403 億元，年增 5.7%，累計全年營業額 4,523 億元，年增 2.9%，也是續創新高。

景氣逐漸回溫，也顯現在批發、零售及餐飲業上。12 月批發業營業額 8,868 億元，年增 3.5%，其中機械器具批發業年增 7.4% 為主要貢獻來源，主因是手機新品銷售旺季，加上虛擬平台及雲端儲存需求增溫，帶動記憶體及伺服器等產品出貨持續暢旺，累計全年批發業營收年增 5.0%，結束連續 2 年負成長。

零售業部分，12 月零售業營業額 3,798 億元，年增 3.5%，其中綜合商品零售業的百貨公司受惠於聖誕及跨年商機，年增 5.1%，量販店因展店及低溫挹注來客數，年增 9.0%，超市年增 2.2%，超商年增 4.2%，累計全年零售業營業額 4 兆 1,451 億元，年增 1.2%，續創新高。

至於餐飲業，受惠於聖誕節、跨年及尾牙聚餐旺季，12 月餐飲業營業額 403 億元，年增 5.7%，累計全年餐飲業營業額 4,523 億元，年增 2.9%，續創新高。

展望 2018 年，統計處表示，批發業因資通訊產品步入銷售淡季，加上上年 1 月逢春節假期，工作日數少、比較基期低，因此預估 1 月營業額年增率將持續成長，零售及餐飲業則因農曆春節的年貨採購及聚餐需求落在 2 月，預估 1 月營收將較上年同月下滑。

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