2018提振外銷 經濟部提3項因應對策

回顧 2017 年，經濟部統計處公布全年外銷訂單金額為 4,928.1 億 美元 ，年增 10.9%，創下歷年新高紀錄。展望 2018 年，經濟部貿易局表示，為了提振外銷，他們提出 3 項因應對策，並選定新南向市場，以及美國、德國、中國大陸為重點拓銷市場，將針對主力出口產業、潛力出口及 5+2 創新產業加強規畫多元拓銷活動。

受惠於景氣復甦，2017 年 12 月外銷訂單 484.7 億美元，是連續 17 個月正成長，2017 一整年外銷訂單金額 4,928.1 億美元，也創下歷年新高紀錄。貿易局指出，過去一年他們密集在海內外辦理近 300 項推廣活動，協助超過 4 萬家次廠商拓展海外市場，爭取商機超過 100 億美元，成功布建海外通路近 1,500 家次。

展望 2018 年，為了提振外銷，貿易局選定馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國、印度等新南向市場，以及美國、德國、中國大陸為重點拓銷市場，將針對主力出口產業、潛力出口及 5+2 創新產業加強規畫多元拓銷活動。

貿易局表示，他們近期推動 3 項目重要措施及活動，包含「新增推動智慧機械海外推廣計畫」透過參加國際知名專業展辦理產業交流會等推廣活動，加強台灣廠商與在地代理商合作模式與對接目標市場應用產業的潛在客戶等作法，向國際買主展現台灣智慧機械整體解決方案及差異化之競爭實力。

貿易局也「帶領廠商前進潛力新興市場探索新商機」，已派員前往中東的卡達、非洲的象牙海岸及塞內加爾等國探索商機，返國後安排舉辦商機說明會，分享目標市場商業環境、交易習慣、暢銷商品、競爭對手行銷策略及當地市場通路等資訊，為廠商開啟前進潛力市場的機會。此外，貿易局「提供廠商優惠輸出保險與出口貸款」，與中國大陸輸出入銀行持續合作，提供廠商優惠輸出保險與出口貸款服務，對於協助廠商拓銷海外市場有所助益。

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