阿拉斯加外海規模7.9強震 發布海嘯警報

美國阿拉斯加灣於格林威治時間週二 (23 日)9 點 31 分左右，發生規模 7.9 強震，美國地質調查局（USGS）一度將規模上修至 8.2，現已下修至 7.9，有關當局已發布海嘯警報。

據悉，震央位於阿拉斯加州科迪亞克島（Kodiak Island）東南方 256 公里，震源深度 25 公里。

阿拉斯加州安克拉治市 (Anchorage) 緊急事故管理局已發布海嘯警報，告知阿拉斯加州與加拿大卑詩省的民眾，居住地靠近沿海地帶者，應往內陸高地移動。

緊急事故管理局也呼籲，美國西岸和夏威夷，必須提高警覺。

當地電台 KMXT 透過廣播告知民眾，「這是海嘯警報，並非演習，請盡量往高處移動！」

阿拉斯加 KTVA 電視台推特表示，據估計，1 小時候，會出現首波海嘯，且這還不是最強的，後續可能會出現更大的海嘯。

目前尚未傳出傷亡消息，沿海地區已偵測到高達 11 公尺的大浪。

美國夏威夷太平洋海嘯警報中心 (Pacific Tsunami Warning Center)，也對阿拉斯加、美國西岸，以及加拿大西部地區，發布海嘯警報。

可能受海嘯影響地區，包括加州、奧瑞崗州、華盛頓州部分地區，以及阿留申群島與加拿大的不列顛哥倫比亞省。

日本氣象廳方面則表示，本次阿拉斯加灣強震所引發的海嘯，應不會對日本造成影響。