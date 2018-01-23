Google及Facebook均鎖定法國設點 加強人工智慧研發

在法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 力邀下，Facebook (FB-US) 及 Google (GOOGL-US) 周一均承諾，會在法國創建實驗室，有機會推升巴黎成為歐洲人工智慧的研究中心。

據《彭博》報導，Google 表示，將在法國建立一個人工智慧實驗室，致力於自動學習、語言及電腦能力等主題，目標是將研究結果應用在健康及環保領域。而且將開始僱用員工，目標是接近 120 人的研究團隊。

Facebook 原本在巴黎已經有人工智慧實驗室。他們表示，目標是在 2022 年時，將團隊的人數加倍，至 100 人，包括硬體在內，預計會花費 1000 萬歐元。

兩家公司都承諾增加在法國的預算，並將為本地公民，進行數位工具的培訓。Google 執行長 Sundar Pichai 在部落格文章中指出，巴黎員工的人數會由當前的 700 人，增至 1000 名左右。

馬克宏正努力吸引科技業，以促進經濟成長，將失業率降至 9% 以下。他在周一廣邀了 140 名大公司高層，包括 Pichai 與 Facebook 營運長 Sheryl Sandberg。法國最大的軟體公司 SAP SE CEO Bill McDermott 也在名單之內，他們預計投入 20 億歐元的研發經費，並支持及收購新創公司。

周一也有多家企業宣布對法投資，其中日本豐田汽車表示，將在法國北部投資 3 億歐元來擴大產能，估招工 700 人。

