三個域名引發的「腦洞」：亞馬遜會成為全球最大數位貨幣交易所？

摘要：亞馬遜近期註冊了三個與數位貨幣相關的域名，媒體和金融機構的猜測，公司有可能很快會接受以數位貨幣進行支付的交易方式。更大的腦洞來自 GeoInvesting 的創始人 Maj Soueidan，他認為亞馬遜有意成為全球最大數位貨幣交易所。

亞馬遜近期註冊綁定了三個與數位貨幣相關的域名，分別是： amazonethereum.com, amazoncryptocurrency.com 和 amazoncryptocurrencies.com。這一舉動引發了媒體和金融機構的猜測，認為亞馬遜有可能很快會接受以數位貨幣進行支付的交易方式。

但亞馬遜支付公司的副總裁 Patrick Gauthier 對財經媒體 CNBC 澄清稱，此舉僅是為了保護亞馬遜的品牌免受侵權。

然而，這一平淡的解釋顯然滿足不了數位貨幣愛好者的腦洞，美國做空機構 GeoInvesting 的創始人 Maj Soueidan 做出了一個大膽的猜想：亞馬遜不只會接受數位貨幣支付的交易方式，還有野心成為全球最大的數位貨幣交易所。

Maj Soueidan 認為，如果僅僅是為了接受數位貨幣支付，一家公司沒有必要註冊這樣的域名。所以他認為這背後肯定有更大的「局」。

他還在「開腦洞」的基礎上為亞馬遜算了一筆賬：

假設如盛寶銀行分析師 Kay Van-Petersen 預測的那樣，未來比特幣每日交易量達到 1.75 兆美元（這一預測本身也非常大膽，將比特幣價格目標設定在 10 萬美元 / 枚），如下圖，按照比特幣交易平台 Coibase 收取的 1.49% 手續費來計算，那麼當亞馬遜作為「全球最大數位貨幣交易所」就能夠賺取高額的手續費，此外還有比特幣升值帶來的巨額收益。這還不包括以太幣、萊特幣等其它幣種：

Maj Soueidan 還認為，這樣做不僅會大大增加數位貨幣的可靠性，對亞馬遜公司本身也是一個有利的舉措。

『新聞來源／華爾街見聞』