亞馬遜「Go」無人超市週一將開幕

經過了一年多的測試後，亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 的無人超市將於週一 (22 日) 開幕。亞馬遜股價上週五收盤上漲 0.10% 來到每股 1294.58 美元。

亞馬遜員工準備生鮮 / 圖：彭博

據了解，亞馬遜的無人超市有著上百臺傳感器及相機，來偵測消費者的購物行為。其中，最特別的就是解決零售業最麻煩的問題：結帳。

亞馬遜開發了新技術「Just Walk Out」(走出去就好) 目前不對外公開，可讓消費者進店內購物，直接走出結帳口付款。

店內天花板上密密麻麻偵測器 / 圖：今日美國

購物流程簡便

下載亞馬遜的 Go 手機應用並連接付款訊息後，便可使用手機進入商店內購物。購物程序就如一般商店般，「Just Walk Out」會偵測消費者的購買商品。最後，結帳時只需「走出店外」即可。Amazon Go 副總裁 Gianna Puerini 對這項新科技表示：「(無人) 商店會知道消費者拿了什麼，會自動結帳」。

手機掃條碼 / 圖：彭博

因技術的限制，亞馬遜 Go 販售的商品幾乎全部由盒子或容器裝載，不會有獨立的蘋果或香蕉做販售。Go 商店的店內最大容納人數為 97 人 (含亞馬遜店員)，平均店大小為 1500 平方米左右 (約 500 坪)。

亞馬遜 Go 店內販售生鮮 / 圖：今日美國

Puerini 希望把這次的開店經驗做學習及測試，暫時沒計劃再多設立任何新分店。這次的無人商店技術花了亞馬遜約 5 年的時間「練功」，Puerini 說道，相關技術將不會對外授權，這是一個「只有亞馬遜才有」的獨家技術。

除了零售外，亞馬遜可使用此店面收集客戶的情報，及消費偏好，對未來進貨做優化。