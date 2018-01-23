聯合國展望：2050年中國人口將跌破14億 日本人口萎縮15%

摘要：聯合國稱，到 2050 年，受益於移民流入，美國的人口問題相對不太嚴峻，但日韓人口均面臨兩位數減少，中國人口屆時也將跌破 14 億。東歐狀況更加嚴峻，人口降幅最大的十個國家，全部都在東歐。

聯合國經濟和社會事務部人口司發布世界人口展望，預計到 2050 年，全球總人口將達到 94-102 億，相比 2017 年的 76 億增長近 30%。

該份展望稱，儘管生育率在加速下降，但一直到 2050 年，世界總人口依然會持續增長。

不過，從人口結構來看，雖然老齡化在加劇，但目前全球多數地區的人口結構仍然相對健康，年輕人口仍有一定比例。

根據聯合國的預計， 2017 年中國人口約 14.095 億，到 2030 年將上升至 14.412 億，但 2050 年將跌至 13.645 億，相比目前減少 3.2%。

聯合國預計，到 2050 年，中國的新增人口數將跌出全球前 16。中國目前每年新增人口為 745.5 萬，不到印度的一半（1561.5 萬），位居全球第二。

值得注意的是，在聯合國的預測中，到 2050 年，美國是目前的發達國家中，唯一一個仍然排在新增人口排名榜單上的國家。美國的新增人口逐漸來自移民，再過 30 餘年，包括德國、加拿大、英國、澳洲和俄羅斯都仍將是移民的熱門目的地。

印度將在 2030 年超過中國，成為全球人口最多的國家，總人數超過 15 億。

到 2050 年，較多歐洲國家人口降幅均較大，包括保加利亞（-23%）、拉脫維亞（-22%）、烏克蘭（-18%）、葡萄牙（13%）、希臘（-11%）；亞洲方面，日本的人口預計下滑 15%，韓國下滑 10%。

未來 30 餘年裡，保加利亞是聯合國預計的人口降幅最大的地區。東歐國家人口普遍嚴重減少，聯合國預計人口降幅最大的十個國家，全部都在東歐。

低出生率無疑是主要的人口減少的原因。2010-2015 年間，上述人口降幅較大的國家，婦女一生中生育子女的總數（即總生育率）均在 1.3-1.6 之間。而美國的總生育率有 1.88，中國有 1.60，印度則高達 2.44。

而全球範圍內幾乎所有地區的生育率都在下降。該報告數據顯示，相比 2000-2005 年，2010-2015 年，非洲的總生育率從 5.1 降至 5.1，亞洲從 2.4 降至 2.2，拉丁美洲和加勒比地區從 2.5 降至 2.1，北美地區從 2.0 降至 1.85。

歐洲是唯一的例外，從 1.4 上升至 1.6，2050 年繼續升至 1.8。但聯合國報告指出，這對歐洲總人口的下滑趨勢並無挽回作用，歐洲會是唯一一個，2050 年人口比 2017 年要更少的大洲。

另一個人口減少的原因在於移民。以東歐為例，大量的東歐公民流向條件更好的西歐，而東歐對外來移民（包括難民）的態度更為強硬，進一步加劇了人口的減少。

『新聞來源／華爾街見聞』