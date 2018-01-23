賽鴿要課所得稅 鴿舍大反彈

財政部有意對賽鴿獎金課稅，不過民間賽鴿協會和鴿舍，對財政部的說法強力反彈。尤其民間養鴿戶表示，要拿到賽鴿獎金並不容易，可能之前輸了數百萬元才回本，就要被課重稅並不合理！尤其養鴿戶在購買種鴿時，最貴一隻要三、四十萬元，又沒有發票可證明，根本無法核實該扣除的金額，如果真的要扣稅，可能要從鴿會部分著手。

據了解，全台目前大小鴿會至少上百個，每年春季和冬季賽鴿，也被賽鴿戶認為是一大挑戰，因為動輒上千萬乃至上億的頭彩，真的很誘人。而參賽者比賽時有每隻一千元到兩千元不等的報名費，如果指定參加最高的六關，一隻賽鴿光是報名費用就要一萬多元，如果一個鴿舍報名一百多隻，光是報名費用就上百萬，以去年冬季賽為例，兩百多個鴿舍報名，金額就在一億元上下，扣除鴿會抽總金額的 5%，彩金就很可觀了。

財政部有意對賽鴿比賽課稅，個人參加國內賽鴿比賽得獎的獎金收入，若能提示必要費用證明，以獎金收入核實，減除必要費用後的餘額為所得額；未能提示必要費用證明，就以獎金收入的 30% 計算必要費用。不少鴿舍民眾則是不滿指出，有人賽鴿賠到跑路，現在贏點錢就要課稅，真的不合理！也有鴿舍民眾表示，種鴿買賣少輒五、六萬，多輒三、四十萬，有些在訓練飛行時就一去不回，損失也沒有發票可證明，建議如果真的要課稅，應從鴿會中抽取比較不會引起爭議。