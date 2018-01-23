美國好了 全球樂了 IMF上修全球今年成長至3.9% 達7年最高

國際貨幣基金 (IMF) 週一上修全球 2018 年和 2019 年的經濟成長預期，認為美國稅改可以支撐美國經濟，進而提振美國的主要貿易夥伴。

IMF 預期，今明兩年全球經濟成長 3.9%，較去年 10 月的預期值上調 0.2 個百分點，也達 2011 年以來最高。

美國今年經濟成長自先前估計的 2.3% 上修至 2.7%，明年成長自 1.9% 上修至 2.5%。

IMF 也上修歐元區成長預期，尤其是德國、義大利和荷蘭，以「反映其內外需求強勁動能。」

然而，IMF 下修西班牙 2018 年的成長預期 0.1 個百分比，指稱加泰隆尼亞地區獨立運動引起的政治不安因素將衝擊企業信心和需求。

IMF 上修日本今明兩年經濟成長，今年升至 1.2%，明年則為 0.9%。英國今年的經濟成長則維持在 1.5% 不變。

IMF 維持對新興市場和開發中國家今明兩年的成長預期。中國方面，IMF 預計 2018 年成長 6.6%，隔年放緩至 6.4%。

中東、北非、阿富汗和巴基斯坦今明兩年經濟成長也上升，但今年仍只壓抑在 3.6%。

由於政治不安因素影響，IMF 調降南非今明兩年成長預期至 0.9%；拉丁美洲整體表現雖因巴西和墨西哥的經濟活動增加而受惠，但不敵委內瑞拉經濟崩盤而遭拖累。