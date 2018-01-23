•從業務走向服務是必然要求，製造業要走向服務，服務業本身也要走向服務。比如電子商務不光是網絡交易，更為重要的是在線服務，特別是對用戶的定制化服務，服務已成為價值鏈的中心，今後一流企業都是服務型企業。



•新興企業的組織體係為大平台+小團體，形成一體兩翼的架構，大平台是兩翼，一翼是信息化平台，強化服務與監管，一翼是資本平台，有效配置各種資源。小團組是實體，面向用戶的自主經營體。



•智慧城市的整體架構為“三台”，後台是大腦，主要是雲平台，包括雲存儲、雲計算、雲運行、雲安全；中台是身體，各種應用系統；前台是手腳，眾多場景的智能終端。智慧城市的關鍵是數據集中，標準協同和運行保障。



•互聯網的本質要求是互聯，聯接一切。互聯互通不是目的，目的是合作，通過網絡協同，產生新的價值。互聯有三大作用：一是協同提升分工，分工是必要的但必須整體協同；二是平台代替層級，互聯後扁平化成少層級；三是整合優化資源，互聯是最好的整合。

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