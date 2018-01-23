【大昌投顧】盤前分析－電子指數權值股帶動下，重返主流



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤一度跌至平盤下，隨後開始拉升向上，尾盤收至當日最高點，持續創高表現，終場以上漲 80.61 點作收。短線上月、季線趨勢翻揚向上，目前延著 5 日線上揚，因此未跌破前，可望再創新高表現，後勢量價若維持未失控的話，依舊多方思考，籌碼面外資連五買，持續觀察外資動向。

2. 櫃買指數漲勢相較加權指數強勁，創新高表現，目前量價齊揚，站在月、季線之上後勢若能維持，未出現背離，中小型個股仍有機會表現。

3. 金融指數震盪走跌，並未先前強勢表現，不過仍是多方格局，後勢可持續追蹤。電子指數權值股帶動下，重返主流，漲勢相對凌厲，前波高點已經突破，而強勢族群有矽晶圓、被動元件、面板、PA 等。傳產類股則由製鞋、成衣、工具機等表現較佳。

4. 國際貨幣基金（IMF）發布最新「世界經濟預測」指出，受惠於美國最近通過減稅方案，全球今年經濟成長率上修 0.2 個百分點至 3.9％，此為自 2011 年成長最快的一年，明年成長率估計也可維持於 3.9％的高檔。

5. 近期來自大陸或歐美等市場的相關工具機的訂單需求上升，使得訂單能見度至少 3 到 4 個月，全球景氣看好情況下，工具機前景也逐漸增溫。

