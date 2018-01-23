【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆新台幣強升，台股上漲登高

新台幣強勁升值，權值股龍頭台積電漲勢延續，再創新高價，加權指數攀登波段高點，收盤上漲逾 80 點。終場台指期上漲 84 點 (+0.75%)，逆價差 9.46 點，電子期上漲 5.85 點 (+1.25%)，逆價差 0.3 點，金融期下跌 0.8 點 (-0.06%)，逆價差 1.24 點，非金電期上漲 30 點 (+0.24%)，逆價差 6.06 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 4927 口，淨多單部位 584 口；投信淨空單增加 410 口，淨空單部位 28672 口；外資淨多單減少 7143 口，淨多單部位 42269 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅 K 棒，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能擴大到逾 1485 億元，外資上市現貨買超金額約 25.55 億元，期貨未平倉淨多單 42269 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.63 變動到 1.74，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,300 點，賣權維持在 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 102,541 口。

