【統一證券】盤前分析－半導體股領軍、指數創高；多頭格局不變，抱緊持股



◆盤勢分析

台股持續沿五日均線上攻，昨日盤堅向上，再創 11231 點新高，多頭氣勢如虹。台股目前各期均線均呈多頭排列，加上外資現貨多單持續加碼，指數盤堅可期。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—美國政府關門假議題，財報利多持續。1/20(上周六) 美國政府關門，但依過去自雷根、老布希、柯林頓及歐巴馬等關門情形分析，此乃假議題，對資本市場影響甚微。其次，本周美國財報利多將持續，產業聚焦在半導體股 INTEL、德儀及生技、消費股嬌生、寶僑等財報利多，獲利年成長在 3.5~20% 間。

第二、去年十二月份台灣外銷訂單連 17 紅。經濟部公佈去年十二月份外銷訂單為 484.7 億美元，年增率為 17.5%，創歷年同月新高。由於資通訊產品因 IPHONE 遞延銷售，帶動當月訂單大幅增加，加上伺服器需求強勁，致該品項年增率高達 22.3%。展望今年首季，因季節因素雖接單金額不如 4Q17，但在 HPC、車用電子、物聯網等運用持續擴張下，接單動能將可續強。

第三、技術面觀察。台股此波自低點反彈，除了突破去年高點 10882 點外，指數強勢沿五日均線持續向上盤堅，昨日再創 28 年來新高 11231 點。目前各期均線均呈多頭排列，中期月線已向上穿越半年線及季線，短期下檔支撐墊高至 11000 點。在外資現貨積極買超下，中多格局持續。

第四、電子重掌兵符，類股良性輪動。在上周台積電法說後，定調產業趨勢成長方向，物聯網、HPC 及電動車，重點股除了台積電外，尚有環球晶、台勝科、創意、世芯、強茂及欣銓等。本周台北電玩展 1/25 登場，有助於吸引市場眼球與媒體大篇幅報導，加上廠商遊戲大作陸續上市，營收動能相當強勁，推估第一季產業營收將季增 25%~30%。盤面重點在推出三國群英傳 - 霸王之業的宇峻、天堂 M 的橘子、RO 守護永恆的愛的唯數及金流業務龍頭的智冠，評價上以宇峻與智冠最具上揚潛力。

