【IPO追蹤】钜京控股(08450-HK)今起招股 入場費2424.19港元

香港財經印刷服務商钜京控股(08450-HK)今起(23日)至26日中午招股，擬發售合共2.5億股，包括2500萬股公開發售股份及2.25億股配售股份。招股價介乎每股0.2港元至0.24港元(單位下同)，每手1萬股，入場費約2424.19元。預期2月1日公布招股結果，股份2月2日在創業板買賣。智富融資為獨家保薦人。

钜京控股的主要業務是向聯交所上市公司或正申請上市的公司提供24小時綜合印刷服務。相關服務包括排版及校對、翻譯、設計、印刷及裝訂、物流安排及媒體發布。公司也提供會議室等配套服務作為綜合服務的一部分，供客戶在籌備聯交所上市文件時使用。

截止2017年9月30日止三個年度，钜京的收益分别為6532.9萬港元、7672.5萬港元和8415.5萬港元。公司擁有人應占年度全面收益總額分别為1063.3萬港元、1075.4萬港元和1021.6萬港元。

公司的客戶大部分均是在聯交所上市或正在申請上市的公司。截止2017年9月30日止年度，公司203名客戶中，已上市或在籌備上市的客戶共計183名，所産生的收益占同期總收益的96.1%。

假設以招股價中位數每股0.22元計算，是次股份發售所得款項淨額估計約為3220萬元。公司擬將所得款項淨額約48.4%用于升級中環辦公室及設立新辦公室;約26%用于擴大工作團隊;約15.6%用于提升及添置設備及軟件;約10%用于一般營運資金。

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