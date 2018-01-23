純電動汽車第一股：估值288億元 北汽新能源即將借殼上市

北汽新能源借殼上市的願望即將實現！

渤海汽車今日發布公告稱，與前鋒股份及北汽新能源其他股東共同簽署資產購買協議，前鋒股份擬通過資產置換及發行股份購買資產的交易方式，收購北汽新能源100%股份。

公告稱，渤海汽車擬向前鋒股份出售公司所持有的北汽新能源2.08億股股份，交易方式為前鋒股份向公司發行股份購買資產，出售價格為人民幣 11.33億元，將獲得對應的前鋒股份3000萬股股份。

公告透露，截至評估基準日2017 年10月31日，北汽新能源經審計的賬面凈資產為165 億元，采用市場法評估評估值約為288億元。這也是北汽新能源估值首次對外公開。

公告還提到，此次發行股份購買資產的發行價格為 37.66 元/股，根據置入資產與置出資產的差額及發行價格，雙方確定本次發行新增股份總數量為 7.61億股。

公告顯示，前鋒股份控股股東為四川新泰克數字設備有限責任公司，間接控股股東為北京汽車集團有限公司（北汽集團），實際控制人為北京市國資委。前鋒股份與渤海汽車則同受北汽集團。

公告還披露了北汽新能源的財務情況：去年前10個月，北汽新能源實現73.77億元營業收入，凈利潤3924.40萬元；2016年，北汽新能源全年實現營收93.72億元，凈利潤1.08億元。

就在去年底，前鋒股份公告稱，控股股東四川新泰克收到首創資管和北汽集團通知，北京市國資委同意將首創資管直接持有的四川新泰克100%股權無償劃轉至北汽集團。

這也意味著，北汽集團成為前鋒股份間接的控股股東。隨著前鋒股份再收購北汽集團下屬的北汽新能源相關資產，這樣北汽新能源就將實現借殼上市的願望。

北汽新能源借殼成都前鋒股份，對於雙方來說是雙贏的選擇。

早在2007年，前鋒股份就提出了股改方案，但迄今一直未能實現，也因此成為A股市場僅有的兩家尚未進行股改的公司之一。2016年9月，S*ST前鋒稱籌劃與股權分置改革有關重大事項，申請停牌，迄今仍未覆牌。

據《時代周報》報道，S*ST前鋒目前基本上已經沒有什麽主營業務，負債也不是很高。因此，對於北汽新能源來說，這是一只比較完美的“殼”。

北汽集團本身是業內較早布局新能源領域的車企。2009年11月，北京新能源正式成立。今年1月9日，北汽新能源宣布，2017年新能源汽車銷量共計10.3萬輛，同比增長98%，成為國內首家年產銷超過十萬輛的純電動車企，也連續五年位居中國純電動汽車市場銷量榜首。

但北京新能源要實現此前所列出的2020年市值突破1000億元的目標，就需要大量的資金支持。《時代周報》報道稱，只有北汽新能源借殼成功上市，才算具備了募集資金的平台。而與此同時，S*ST前鋒也急需借助這個機會完成股改。

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