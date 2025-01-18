〈能源盤後〉川普就職在即 原油收低 但供應擔憂影響 油價連漲4周

鉅亨網編譯許家華 2025-01-18 06:05

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原油期貨周五 (17 日) 收低，川普周一就職前夕，其能源政策舉措仍存在不確定性，但由於美對俄能源產業實施更大範圍的制裁，導致供應收緊，原油期貨連續第四周上漲。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 80 美分或 1%，收每桶 77.88 美元，但本周上漲 1.7%。

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 46 美分或 0.6%，收每桶 77.39 美元，此為交易較活躍的 WTI 原油期貨。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 50 美分或 0.6%，收每桶 80.79 美元，但本周上漲 1.3%。

2 月交割汽油期貨價格下跌 0.5%，至每加侖 2.11 美元，但本周上漲 1.8%。

2 月交割熱燃油期貨價格上漲近 0.2%，收每加侖 2.62 美元，本周上漲 4.8%。

2 月交割天然氣價格下跌 7.3%，收每百萬 Btu 3.95 美元，令本周逆轉為下跌 1%。週三天然氣甫收登 2 年高點。

市場驅動力

施耐德電氣全球研究與分析副總監 Robbie Fraser 表示，由於川普政府下周上任，制裁和貿易壁壘可能仍將成為關注焦點。美國對伊朗原油出口實施更嚴厲制裁，恐影響全球 1% 至 2% 的原油供應，而對加拿大原油進口徵收進口關稅的威脅可能會增加美國煉油商的投入成本。

「有關這些主題的任何近期行動聲明都可能成為未來幾周原油價格的主要驅動因素。」

美國財政部上周五宣布對俄羅斯兩大石油生產商——俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom Neft) 和蘇爾古特石油公司 (Surgutneftegas) ，以及 183 艘運載俄羅斯、伊朗和委內瑞拉石油的船隻、船舶保險提供者、駐俄羅斯的油田服務提供者和俄羅斯能源官員實施制裁。這推動了油價的全面上漲，WTI 原油價格今年迄今已上漲 8.6%。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，這些制裁措施已證實有效，俄羅斯影子船隊在卸貨方面面臨著重大挑戰。

德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 周五表示，美更嚴厲制裁俄羅斯能源產業，導致印度和中國（俄羅斯原油的兩個最大目的地）的買家尋找替代供應商。拜登政府也針對伊朗影子船隊採取了更嚴厲的行動，國際能源總署 (IEA) 估計這可能影響伊朗每日 50 萬桶的原油供應。

因此，Lambrecht 表示，石油交易商面臨的關鍵問題是川普將對俄羅斯和伊朗的制裁採取什麼立場。「如果對伊朗採取更嚴厲的行動，在當前供應緊張的局勢下，油價可能會進一步上漲。然而，川普總統可能不願面臨漲價，且其初始階段可能將制裁作為與俄羅斯進行談判的籌碼。」Lambrecht 寫道。

Innes 認為，川普上任後可能對 WTI 價格徘徊在 70 美元左右仍不滿足。「過往記錄表明，他可能會向沙烏地阿拉伯施壓，要求其增加石油產量。鑑於 OPEC+ 目前擁有霸倆的生產緩衝，580 萬桶 / 日的產量，佔全球生產能力的 5.3%，他們可以迅速減輕制裁的影響。」