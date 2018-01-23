韓國對數字貨幣交易所實施稅收新規 數字貨幣再次集體下挫

周一早盤，主要數字貨幣再次集體下挫，比特幣過去24小時內跌幅超9%，接近10745美元。以太幣再次跌破心理點位1000美元，跌幅達9%，接近986美元。瑞波幣跌幅超14%。

據韓聯社報道，韓國政府周一宣布將對數字貨幣交易所征收22％的企業稅以及2.2%的地方所得稅。

此前，韓國政府對韓國六大銀行進行了一次前所未有的反洗錢調查。該調查顯示，與加密交易相關的虛擬賬戶傭金增加了36倍，從2016年的6100萬韓元(57340美元)增加到2017年的22億韓元(200萬美元)。

韓聯社報道說，根據周一公布的稅收百分比，去年韓國的Bithumb交易所收入總計3176億韓元(29536.8萬美元)，預計將支付約6000萬韓元的稅款。

周一韓國公布的數字貨幣交易所新稅率與韓國現行的針對年收入超過20億韓元(1870萬美元)的韓國企業的稅率一致。

雖然韓國政府近期一直在收緊對於數字貨幣交易的監管，甚至有傳聞稱韓國政府將叫停數字貨幣交易，但韓國公平交易委員會主席，經濟學家金相九最近在一個廣播節目中表示，政府叫停數字貨幣交易並不現實，因為根據韓國現有的法律法規，政府並沒有權利這麽做。

此外，金融博客ZeroHedge認為，周一數字貨幣再次下跌可能受到上周末一系列利空消息的影響：

1月17-18日，涉及“龐式騙局”，主要在保加利亞交易的維卡幣的辦公室遇襲，其設在保加利亞的服務器被查獲。

比特幣交易在印度也遭到打擊。該國許多頂級銀行，以有可疑交易風險為由，已經暫停或大大縮減了數字貨幣交易賬戶功能。

視數字貨幣交易為非法交易的印度尼西亞也宣布，將嚴查巴厘島上可疑的數字貨幣交易活動。

北歐最大銀行Nordea銀行周一也向所有員工發了一份備忘錄，稱因為數字貨幣市場“缺乏監管”，將於2月28日開始禁止員工用比特幣和其他數字貨幣進行交易。作為第一個宣布禁止員工進行數字貨幣交易的主要歐洲銀行，Nordea此舉可能導致歐洲銀行聯合會重新審查其對數字貨幣的官方立場。

此外，路透社周一報道，會計公司Ernst&Young的調查顯示，10%以上的通過“初始投幣”募集的資金已經在黑客攻擊中丟失或被盜。

華爾街見聞此前文章報道，上周二和周三，受到中韓兩國將嚴管數字貨幣消息的影響，數字貨幣集體暴跌。比特幣於上周三首次跌破10000美元大關，創三年最大日跌幅。瑞波幣跌超38%，較年初腰斬，以太幣跌破1000美元關口，區塊鏈概念股也遭重挫。但到上周周末，數字貨幣價格反彈回穩。

本文來自華爾街見聞

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