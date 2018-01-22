iPhone X年中停產！網友：天兵設計醜瀏海害的！

蘋果於 2017 年 9 月推出 iPhone 8 與 iPhone X 兩款手機，不僅 iPhone 8 銷售量不如預期，現在更驚傳 iPhone X 要停產！凱基證券（ KGI ）分析師郭明錤指出， iPhone X 的市場需求降低，從開賣至今僅售出約 6,200 萬支，比原先預期的 8000 萬支少了整整 1800 萬支，蘋果官方可能在發表新品後，於年中正式停產 iPhone X ，成為蘋果史上最短命的旗艦機種。

郭明錤說，導致 iPhone X 銷量低迷的原因有二，第一，因為 iPhone 7 和 iPhone 6s 降價後提升購買意願；第二， 2018 下半年計畫推出新款 iPhone ，不僅有新功能推出，價格也將降低，他認為今年（ 2018 ）下半年才是真正的超級周期需求。

此外，現在使用者大都偏愛大螢幕，而 iPhone X 的瀏海設計常常遮住許多 APP 應用程式的一部份，讓人有種 iPhone X 螢幕比 iPhone 8 PLUS 螢幕還小的錯覺，甚至玩遊戲、看影片也無法達到全屏的需求，且 iPhone X 售價偏高，並非所有人都能接受、買單。有網友也表示，瀏海設計本身就很醜，外型就不討喜了，更別提螢幕大不大。



蘋果也預計於今年推出大螢幕新版 iPhone ，分別為 6.5 吋的 OLED 版本與 6.1 吋 LCD 版本，盼能提升蘋果在大陸的市占率，預計將以售價約 650 ~ 750 美元的 6.1 吋 iPhone ，降低果粉體驗全螢幕設計和 3D 感測的門檻。

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