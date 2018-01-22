【安聯投信】通膨預期拉抬公債殖利率 新興債續吸金

股市續漲，美元走弱，且中國持有美債比率下降，推動美國公債殖利率再次攀升。投資級債與公債表現相對弱勢，風險性債券則表現抗跌。根據美銀美林引述 EPFR 截至 1 月 17 日，投資級債上周獲得淨流入 20 億美元，為連續第 56 周吸金；高收益債由流入轉為流出，上周失血 9.4 億美元；新興市場債則連續五周獲得青睞，上周吸金 33.2 億美元，規模維持在近一年相對高點（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美聯準會今年首份褐皮書認為，美國經濟增長擴大、並預期物價將在今年上漲，美國 10 年期平衡通膨 (inflation breakeven) 來到 2017 年 2 月以來高點 2.09%，帶動美國 10 年期國庫券單周上揚 9 個基本點至 2.63%。

歐洲部分，歐洲央行副行長康斯坦西奧 (Vitor Constancio) 表示，不排除貨幣政策在未來一段很長時間內，仍會繼續保持非常寬鬆。德國 10 年期公債殖利率單周微幅下滑 1 個基本點至 0.57%。

在投資級債方面，許家豪表示，上周全球投資級公司債小幅下跌 0.12%，其中美國投資級債下跌 0.28%，歐洲投資級債則上揚 0.17%。在利差部分，美國利差收斂 1 個基本點，歐洲利差則收斂 2 個基本點。

許家豪表示，根據 FactSet 資料，若分析發行量中的信評組成，投資級債中 BBB 級比重由 2007 年的 38% 升至 2017 年的 53%。因此，隨著利差位於緊俏水準，著重品質與避開墮落天使 (fallen angel) 將成關鍵。此外，稅改有助降低槓桿 / 發債量，長期對投資級債利差屬正面影響。

在高收益債方面，許家豪表示，公債殖利率續揚，但風險性資產多頭氣氛正旺，油價也維持高檔，激勵全球高收益債利差持續下探低檔 322 點，指數單周收於平盤之上 0.02%。美高收下跌 0.04%，歐高收則上漲 0.23%。在不同評級部分，BB 級與 B 級利差本周分別收斂 4 點與 5 點，CCC 級利差亦收斂 5 點。整體來說，較高評級的債券收斂幅度占整體利差比例較高，表現相對強勢。

許家豪表示，根據高盛分析，雖然高收益債的價格上漲，利差持續下探，但價格在 80 元以下的不良債券比例，卻在去年從 1.9% 上升到 4%，主要反映各產業、各評級之間的債券表現差異逐漸擴大。今年選債的重要性不言而喻，且在品質方面也需要更加謹慎，高盛仍建議，以 BB-B 級債為主要投資目標。

在新興市場債方面，許家豪表示，儘管公債殖利率彈升，但新興市場債在具有穩健體質與較高收益的優勢下，受惠於資金持續流入，單周仍上漲 0.09%，利差收斂 5 個基準點。在債種方面，美元計價主權債單周利差收斂 4 個基準點，上漲 0.03%；美元計價公司債則下跌 0.03%，利差同樣收斂 4 個基準點。

許家豪表示，雖然美債殖利率走升，但受惠於油價上漲、資金動能強勁，新興市場基本面正向等因素所激勵，新興市場債仍可望有所表現。若投資人擔心美國公債殖利率風險，可以加碼公債貝他值相對較低的亞洲債券。

展望後市，許家豪表示，經濟轉佳有利企業體質改善，加上信用債收益率較高，利率風險緩衝空間較大，故布局仍以具利差優勢的信用債為主，在券種的選擇上，將以體質較佳或波動度控管相對較好的標的。除了收益率較佳的高收益與新興市場債之外，也將利用投資級債來取代部分公債的保護效果。

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