新興市場不到一個月吸金46億美元 大開資金派對

開年以來美股持續創高，累積漲幅約 6%，但新興市場的表現更勝一籌，MSCI 新興市場指數上漲達 6.9%，進一步從共同基金資金流向觀察，全球新興市場股票基金不僅去年吸金力道強勁，今年來也已淨流入 46 億美元，持續領先各已開發國家，投資吸引力可見一斑。預期在全球經濟持續增溫、新興市場企業獲利持續攀升下，新興股市基本面及資金面皆不乏動能，建議投資人別錯過新興股市的布局。

鉅亨基金交易平台指出，受到全球貿易增溫的帶動，新興市場成長動能日漸增強，高盛證券早先更預估今年全球資本支出將從去年的 3.1% 增加至 4.6%，此舉將促使消費成長增溫。另一方面，法人也持續看好新興市場企業獲利的好表現，不僅去年年增率突破 2 成，今年預估還會再成長 13%，並出現連續第三年獲利正成長，基本面將支撐新興股市走揚。

鉅亨基金交易平台進一步指出，最新的新興市場採購經理人指數為 53，已連續 19 個月站上景氣榮枯線，顯示新興市場景氣持續擴張，有利新興股市延續去年漲勢，今年以來，MSCI 新興市場指數上漲 6.9%，其中新興亞洲上漲 6.6%，新興東歐及拉美則受到油價及原物料走強，分別上漲 10.8% 及 9.2%，漲幅亮眼。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，自 2007 年以來，新興市場的經濟成長率持續領先成熟市場，即使遭逢百年罕見的金融海嘯，在成熟市場經濟衰退 3.4% 的同時，新興市場仍可維持 2.8% 的經濟成長，根據 IMF 對 2018、2019 年的預估，新興市場經濟成長率可望提高至 4.9% 與 5%，反觀成熟市場僅有 2% 與 1.8%，經濟成長恐趨緩，投資人不該錯過正處於經濟成長加速的新興市場。

鉅亨基金交易平台針對資金面指出，從自去年開始，國際資金持續流入新興市場，使得新興市場的籌碼面持續維持健康動能。根據 EPFR 的資料顯示，去年全球新興市場股票型基金總計淨流入 559 億美元，在所有股票型基金中排名第一，而今年來國際資金仍持續湧入新興股市，累計有 46.6 億美元的資金淨流入，暫居所有股票基金之冠。

朱挺豪提醒，隨著投資市場熱度仍高，MSCI 新興市場指數有機會出現連續 6 週上漲的走勢，並創 2011 年以來新高。新興市場坐擁全球景氣復甦、經濟成長具爆發力與資金持續流入三大利多，有利未來股市表現，建議投資人可適時佈局新興市場股票型基金。