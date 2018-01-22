美政府關門，股市上車機會出現

美國聯邦政府因參議院否決預算案而引發的停擺於上周六 (19 日) 開始，80 多萬公務員開始放無薪假。包括自由女神像等部分著名旅遊地標暫停開放，亦有政府機構暫停提供服務。 新聞來源: 鉅亨網 2018-1-22

民主黨與共和黨對於移民法案及邊境圍牆建設未能達成共識，加上美國總統川普的糞坑談話激怒兩黨議員，臨時開支法案未能闖關成功，美國政府被迫關門。鉅亨基金交易平台認為未來幾天發展為關鍵，國會能否於 5 個工作日內通過新的臨時開支法案，將決定美國股市的短期走勢。

1. 對美國經濟影響輕微

目前美國財政部仍有 2,619 億美元的現金，近 5 年來，美國聯邦政府 1 月份的平均預算收支為 162 億美元，2 及 3 月的平均預算收支分別為 - 1,948 億及 - 961 億美元。若按照過去 5 年的平均支出水準，美國政府目前現金仍夠支付政府開支至 3 月（若關閉國家公園等部份較不重要單位，美國政府將能運作更久）。

目前川普政府及共和黨團均譴責民主黨不負責任的行為，希望透過民意壓力讓民主黨退讓。若新的臨時開支法案能於本週通過，短暫關門對美國經濟將不會有太大的影響（根據高盛預估，關門一週僅減少全年美國經濟成長率 0.05%）。

2. 政府關門時間長度是重點

短暫政府關門不止對經濟影響不大，對股市同樣不會帶來太大的衝擊。從美國國會預算程序於 1976 年實施以來，美國政府共經歷 19 次關門，過去政府平均關門天數為 7 天，期間股市平均下跌 0.6%。鉅亨基金交易平台認為關門天數為重點，當關門天數小於（包含）5 天時，美股平均上漲 0.01%；但當關門天數超過 5 天時，期間美股平均下跌 1.3%，關門期間越長，對美股帶來的傷害就越大。

美國政府關門期間美股表現

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 美國經濟強勁，支撐股市上漲

美國經濟變化與股市表現

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，花旗驚奇指數為 6 個月移動平均值，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

無論從財政部持有現金或高盛的預估，政府關門對美國經濟的潛在影響不大，不至於扭轉美國經濟目前的強勁走勢。從上圖可看出，美國經濟數據變化與美國股市表現密切相關（花旗驚奇指數可用來衡量美國經濟數據強弱），當花旗驚奇指數近一年變化值增加時，美國股市年增率也跟隨升高。花旗驚奇指數於去年 9 月觸底後，持續升高，加上去年底稅改案通過後，部份企業已經宣佈匯回海外資金並增加國內投資，美國今年經濟成長還可望進一步加速，美國企業獲利及股市成長可期。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美股基金，拉回找買點

美國政府與國會互動為本週焦點，若政府關門天數超過 5 日，美股恐面臨久違的連續下跌，先前不敢進場的投資人可趁拉回時尋找買點；關門天數若小於 5 天，美股近期強勁走勢將繼續，仍未進場的投資人可於法案通過時佈局。

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