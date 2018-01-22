工會不滿解雇空服員 華航：企業都會評鑑所有員工年度表現

中華航空企業工會不滿華航 (2610-TW) 解僱 4 名空服員，對此，華航今 (22) 日澄清，與所有企業相同都會評鑑所有員工年度表現，僅對極少數不適任者，予以資遣。

華航說明，考績評比是由個人平日工作表現、出勤狀況和獎懲事蹟等項目進行年度綜合評量，計分比例、方式開誠佈公，每名空服員年度平均飛行近百個來回班次，由不同的客艙經理輪流做工作表現評鑑，公信力經得起考驗。

對於被資遣的空服員，華航指出，此 4 位空服員在過去值勤任務時，曾分別發生多次遲到、未報到 (曠職)、請假事由不符事實，或曾待命拒絕任務等行為，去年度分別進行面談輔導達 7 至 17 次不等，多次明白告知考績及人事相關規定。4 名空服員連續 2 年綜合評比結果，已達不適任人員標準，依規定予以資遣。

華航重申，員工的表現事關企業的競爭力，為了對內維持公平，對外維持競爭力，資遣員工是最不願採取的方式，也呼籲工會由對立的角度切入任何議題，會讓行政管理窒礙難行。

另外，華航也指出，工會誣指公司將員工「哄騙至密閉空間內，限制人身自由，要求簽署自願離職書」，澄清當日所有談話皆於空服管理部辦公室公開場所進行，工會須對此負起法律責任。

而企業工會則指出，這 4 位空服員的獎懲紀錄在過去 2 年都分別獲得了兩位數以上的「優點」紀錄，以及數次的「最佳表現」和「函優」，是因生病須調養身體，但卻都在年度考績尚未公布前被資遣。

企業工會認為，自去年年底開始，華航開始實施「關懷性班表」，名義上是要請假的員工調養身體，但細究其排班方式是「懲罰性班表」。