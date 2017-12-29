華航攜手法航 搶攻直飛巴黎商機

中華航空 (2610) 宣布與法國航空 (Air France) 攜手，自 2018 年 4 月 16 日起以共用班號方式經營臺北法國巴黎直飛航線，每周飛航 3 班。

該航線由法航執飛，每個航班包含商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共約 100 個座位提供華航旅客使用。華航與法航皆為天合聯盟 (Sky Team) 成員，首次合作共掛班號，擴大雙方航網布局，創造聯盟效益最大化。



法國是全球年度觀光旅客人數最多的國家，年間約 8500 萬人，旅遊業對整體 GDP 的貢獻約有 6.5%，其歷史悠久的飲食文化更是吸引觀光的一大誘因，讓各地饕客把法國奉為一定要朝聖的寶地。



根據國際航空運輸協會 (International Air Transport Association，IATA) 資料調查，法國為臺歐間往返運量前三大國家，2017 年 1 至 10 月臺歐間出入境市場較去年同期增約 23%，顯示歐洲市場前景穏定成長。



華航陸續引進 10 架 777 與 14 架 A350 新機，優化全球航網運能，獨家直航德國法蘭克福與義大利羅馬，並於 12 月 1 日起直飛英國倫敦；另同步強化與盟航關係，現與荷蘭航空、義大利航空、捷克航空、西班牙歐洲航空等天合聯盟成員共用班號，延伸至英國曼徹斯特、捷克布拉格、西班牙巴塞隆納、馬德里等地，提供旅客更彈性便捷的航網服務，此次新增法國航空合作夥伴，共同經營臺歐間聯營航班，揮軍歐洲空運市場再下一城。



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