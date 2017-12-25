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華航五連霸奪得「北亞最佳航空」

華航五連霸奪得「北亞最佳航空」大獎。(圖：華航提供)
華航五連霸奪得「北亞最佳航空」大獎。(圖：華航提供)

美國知名旅遊雜誌《環旅世界》 (Global Traveler)「第 14 屆年度讀者大調查」 結果揭曉，華航 (2610-TW) 五連霸奪得「北亞最佳航空」大獎，同時連續 3 年蟬聯「最佳商務艙座椅設計」，顯示華航深獲國際商務旅客讚賞，也再次將台灣品牌打響國際名聲。

華航正陸續引進 10 架 777 與 14 架 A350 新機，以優化全球航網，12 月起開航台北 - 倫敦航線，台北 - 雪梨增為每日 2 班往返，台北 - 布里斯本 - 奧克蘭增為每日 1 班，明 (2018_年春季還要再開闢台北 - 美國加州安大略直飛航線。

華航今年經營成果豐碩，前 3 季每股純益 (EPS)0.17 元，成功轉虧為盈，並屢獲國內外大獎，包括第 128 屆美國玫瑰花車國際花車首獎、《Cheers 雜誌》 2017 年「新世代最嚮往企業 TOP 20」、連續 19 年獲頒亞洲《讀者文摘》「信譽品牌金獎」、《Air Cargo World》2017 全球航空貨運卓越服務獎、2017 TCSA 台灣企業永續獎、2017 年遠見五星服務獎和機上雜誌《Dynasty》蟬聯美國 APEX 優秀出版卓越獎等。

《環旅世界》舉辦年度讀者大調查已邁入第 14 年，選出逾 80 個旅遊相關產業類別最佳代表，該刊讀者群多為每年搭機區域線平均超過 13 次、國際線 11 次以上的企業家、高階經理等商務人士。

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