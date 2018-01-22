保監會：2017年原保險保費收入36581.01億元 同比增長18.16%

2018年1月22日保監會發布會上，統計信息部巡視員、副主任王蔚介紹了2017年保險市場運行情況。總體看，保險市場發展穩中向好，産品保障功能凸顯，資金運用收益穩步增長，保險科技廣泛應用，行業風險防控能力持續增強。

統計數據顯示，2017年，全行業共實現原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%;保險公司資金運用餘額149206.21億元，較年初增長11.42%。其中，財産險公司和人身險公司分别增長13.76%和20.04%;賠付支出11180.79億元，同比增長6.35%。保險業資産總量16.75萬億元，較年初增長10.80%。

總保費中，財産保險業務實現原保費收入9834.66億元，同比增長12.72%;人身保險業務實現原保費收入26746.35億元，同比增長20.19%，增速下降16.22個百分點。

人身險公司方面，從壽險業務結構看，普通壽險業務規模保費占比47.2%，去年底上升11.1個百分點;萬能險19.95%，下降16.9個百分點;分紅險31.05%，上升7.3個百分點。

來源：新浪財經

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)