預計 2017 年度淨利增長超過 50%+

香港，中國 - Media OutReach - 二零一八年一月二十二日 - 大昌行集團有限公司（「大昌行」，股份代號：1828.HK）今天宣佈根據截至 2017 年 12 月 31 日止年度之未經審核財務資料之初步評估，截至 2017 年 12 月 31 日止年度大昌行股東應佔淨溢利，相比與截至 2016 年 12 月 31 日止年度，錄得超過 50% 增長。

有關股東應佔淨溢利增長主要來自：(i) 年內國內豪華汽車需求強勁及有效之成本及利潤毛利管理，以致本集團中國內地汽車業務純利得以大幅改善; (ii)年內實施之有效成本管理; 及 (iii) 業務併購及出售項目對全年盈利所作出之貢獻。這些利好因素，卻因國內消費品業務重整產生之額外費用而被部分抵銷。

本集團截至 2017 年 12 月 31 日止年度的全年業績，預計將於 2018 年 3 月公告。

閱讀此新聞稿時須同時參考大昌行於 2018 年 1 月 22 日之香港交易所公告的完整版本，詳情請瀏覽 https://www.hkex.com.hk 及 https://www.dch.com.hk





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大昌行（股份代號：1828.HK）是一家亞洲多元化汽車及消費品分銷企業，擁有廣泛覆蓋的物流網絡。大昌行是大中華地區領先的汽車代理及分銷商，並提供全面的汽車相關 服務包括保養、租賃、維修及融資。大昌行的消費品業務包括食品、快速消費品、醫療 保健及電子產品分銷，以及食品加工、貿易及零售。大昌行致力提供最優質的產品予亞洲區的消費者，為來自逾 30 個國家，超過一千個品牌服務，覆蓋 12 個亞洲經濟體系，是品牌首選的合作夥伴。 大昌行在亞太區僱用 17,000 多名員工，母公司為中國最大的綜合性企業中信股份（股份代號：0267.HK）。更多詳情請瀏覽 www.dch.com.hk。





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