美國政府關門對股市影響有多大？預計市場不會出現拋售潮

美國政府上周末起部分關門，國會兩黨還在尋求盡早結束僵局，這可能會帶給美國人生活及外國人與美交涉上些許不便。不過對投資人來說，至少從歷史上看，這種情況還不至於引發股市上的大量拋售。

據《Market Watch》報導，LPL Financial 數據顯示，市場在美國政府關門期間表現略嫌疲軟，但不嚴重。過去 18 次關門期間，標準普爾 500 指數平均下挫 0.6%，下跌機率 56.6%，略高於一半。

美股在政府關門時間表現（圖表取自 Market Watch）

較為明顯的變化，可能是波動性增加。Wells Fargo Investment Institute 投資策略師 Craig Holke 指出，政府關門往往會使波動性增加，但它們在歷史上對市場的影響並不持久。

投資人暫不在意

由美股周五表現來看，雖然有關門的威脅存在，但市場對此顯得並不在意。道瓊指數、標普 500 及納斯達克指數，都處在歷史高點。投資人看的是經濟數據的改善、企業獲利增長，以及稅改之後可能的助益。

另一方面，若是以當前水準，主要指數下挫 0.6%，對股市影響並不會是災難性的。比較不利之處，在於長期的低波動性，而股價正逢高檔，市場可能較平時更為脆弱。

目前共和黨在參眾兩院均為多數，前次在單一政黨掌握兩院而政府停擺時，是卡特 (Jimmy Carter) 總統任內，當時美國前後共關門 5 次，因此對市場的影響更為嚴重。

在這 5 次關門中，有 3 次在 1977 年，1978 年和 1979 年各有 1 次。其中有 4 次股市出現下跌，最糟的一次是 1979 年的 11 天政府關門期間，市場下挫 4.4%。

但若以最近幾次來看，LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 表示，標普 500 指數在最近 3 次政府關門時都上挫，說明「市場傾向忽視政府的內部之爭，無論關門的時間有多長。」

最近一次政府關門是 2013 年，當時持續了 16 天，爭議核心在於歐巴馬健保。不過依 LPL 數據，這次是股市在關門期間表現最好的一次，標普 500 共上漲了 3.1%。

債務上限是重要變數

對於市場來說，政府關門本身不算太大利空，經濟成長預計每周下挫 0.2%。較為難解的問題是，任何預算都可能影響提高政府債務上限的談判，這通常是潛在的打擊。

S&P Global Ratings 首席美國經濟學家 Beth Ann Bovino 認為，政府關門結合即將到來的債務上限，可能會嚴重損害企業和消費者信心，以及整體經濟。

但至少以目前的情勢來看，市場應不至於出現立即的重大反應。