H-1B簽證最後的高峰？這是去年美國發工作簽最多的25家公司

摘要：My Visa Jobs 發布了 2017 年發放 H-1B 簽證最多的前 25 家企業，多數是外包公司和科技公司。

在美國政府加快收緊移民政策的大背景下，H-1B 簽證政策將大幅修改的消息攪得人心惶惶。

H-1B 簽證是美國政府提供給外籍人士的非移民簽證之一，允許美國僱主在短缺的專業領域聘用外籍專業或技術人員。如果工作穩定，表現良好，就有機會申請美國永久居民身份。

去年國會眾議院提交的 H-1B 簽證改革方案中，包括「尋求新的簽證分配方式，優先分配給具有美國碩士以上學歷的外國籍勞工」等條款。隨後有消息稱，移民局計劃 2 月中旬終結 H-4 簽證政策，它允許 H-1B 簽證持有者的配偶待在美國合法工作。

不久前有媒體報導川普政府企圖繞過國會修改《21 世紀美國競爭法案》(AC 21 Act) 中關於 H-1B 的現行規定，以限制來自中國和印度等國家大量持有 H-1B 簽證的技術移民。

為何川普政府劍指持有 H1B 簽證的技術移民呢？關鍵在於就業。他們將這類移民視為對美國本土國民的就業威脅。他們準備通過修改移民政策等限制移民，以保證美國人的飯碗不被外國廉價勞工搶走。

川普曾在競選時承諾：「買美國貨、雇美國人」。在他上台前後，有大量文章分析稱，矽谷科技行業等海外技術雇員較為集中的領域可能受到影響。

My Visa Jobs 是一家幫助外籍勞工識別最有可能提供給他們美國工作簽證的公司。他們發布了 2017 年發放 H-1B 簽證最多的美國企業。以下是榜單前 25 家，他們主要是外包公司和科技公司：

『新聞來源／華爾街見聞』