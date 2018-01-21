這一次美國政府關門後會發生什麼？這5件事必須注意

摘要：白宮工作人員將減半，但川普出席達沃斯論壇需要的人手依舊在職；現役軍人繼續服役，但文官會停工，司法部不可或缺的文官則依舊上班；企業無法諮詢稅改細節，將近九成的稅收工作人員都會休業。

當地時間周五晚間，美國參議院在針對臨時支出法案的試探性投票中，未能獲得足夠的通過票數，國會並未通過新的預算案令政府部分關門。

上次美國政府停擺是歐巴馬時期的 2013 年 10 月，當時國會兩院就醫保法案分歧嚴重，政府停擺了 16 天，80 萬人休業。

以下是美國政府停擺「關門」後，可能發生的事情。

一、企業可能無法獲得稅改的細節資訊

納稅季即將到來，但美國國稅局多數（此前數據顯示是 87%）的工作人員都會停工，電話諮詢熱線也會關閉。因此企業如果想要了解三十年來最大的一次稅收調整的細節資訊，這幾天他們怕是得不到回應。

同樣地，由於房貸需要合適買家的稅收資訊，有意購房者也會受到影響。

二、白宮工作人員減半

川普政府提到，白宮的 1715 名工作人員中，將有超過 1000 名停工。

但下周川普動身前往達沃斯論壇的工作人員，依然履職。

社會保障福利的領取也不會受到影響。即使國會不通過支出法案，這項強制性的支出也不會受到影響。

基本的政府工作，如護照申請也將繼續，但有可能需要的時間比普通情況下更長。

三、軍隊

雖然川普在此前發推警示，政府停擺後「最大的輸家」會是軍隊，因軍隊有可能會無法收到薪資。

軍方預算也是共和黨人持續強調的臨時支出法案重要性之一。所幸，軍隊在每個月的 1 號和 15 號下發工資，停擺後還有一定的喘息空間。

美國國防部也提到，政府停擺不會影響美軍在中東地區針對武裝分子的預算。130 萬現役軍人依舊堅守崗位，但不必要的文員或將停工。美國國防部部長還提到，如果停擺時間較長，可能會影響到船隻維護和飛機的運作。

四、司法

司法部方面，不可或缺的文官較多，11.5 萬人中約有 9.5 萬人都將繼續工作。法院行政辦公室則稱，包括最高法院在內的聯邦法院能在沒有預算的狀況下，維繫三周時間。

立法委員會的狀況因地區而異。在過往的停擺經驗里，國會立法委員不需要幫助制定法律，投票或是相護溝通。

五、公園

國家公園依舊開放，政府會派遣保安人員值守保障安全。公園不僅是休閒娛樂場所，還是必要的避難、公共服務區域。

美國國家公園保護協會的數據顯示，在 2013 年的政府停擺期間時，國家公園每天約損失 75 萬人次的訪問量。

『新聞來源／華爾街見聞』