【撰文／蔡明彰】

「人無遠慮，必有近憂」我研判 2018 年台股將是從 2011 以來近 7 年最難操作的一年。外在環境因素出現利率、匯率、原料三大變數，另外還可能意外加入美、中貿易戰的黑天鵝。即使 2018 年台股 出新主流。大部分飆股一般人手上沒有，但 2017 年大漲過的舊主流大家套在裡面。一旦台股反轉下殺，多數投資人恐造成這幾年賺得不夠賠白做工。

今年三大變數

2011 年台股從高點 9220 反轉，跌到 2012 年低點 6609，波段大跌 28％。剃除馬政府開徵證所稅大利空，那次台股環境轉壞正是央行升息，台幣大幅升值及大宗商品大漲三大因素。不過在三大因素醞釀之前台股多頭攻勢猛烈，出現最高點 9220 之前的 10 個月，台股大漲 2200 點或漲幅 31％，難怪吸引投資人蜂湧介入。

2 月有高點

觀察 2011 年高點 9220 出現時間農曆年 2 月，後來不曾再創高但進行高檔盤整，直到 6 月召開股東會結束後就走入急跌。對比 2018 年我建議投資人要注意二個時點，今年農曆年封關 2/12，而 2/21 開紅盤，這是資金最充沛時刻，如果再有立院三讀通過稅改降低內資股利稅率，屆時紅包行情，年終獎金的題材，應有機會刺激台股站上 11000 點，甚至到達 11500 點。不過我先警告，這個指數價位非常有可能今年最高位置。接下來台股春天到 6 月股東會旺季落入大區間，不過最低點可望守住 1 萬點。下半年缺乏蘋果新機效應，台幣大升使出口動能衰減，央行正式祭出升息大刀，還有年底縣市長選舉，我評估在選前台股將下修 10～15％，低點下探 9500～9800 點，這是 2018 年最凶險的時刻。

下半年下修 10％

其實投資人看了從 2015 年低點 7203 以來，台股是一路向上攻到 11000 點，缺乏 10％以上的向下修正，投資人過於習慣抱股就會賺，我認為 2018 年將會改變這個慣性。

今年選股務必更詳盡事先評估，凡是受害利率調升，台幣 (人民幣) 升值及生產原料成本加重，再檢視過去 2 年股價大漲過基期墊高，這種個股千萬不要在上半年介入，只能在下半年台股下修 10％以上逢低撿便宜。一旦用這樣準則挑選股票，至少一半上市櫃公司在上半年不要碰。

康控的省思

剩下一半上市櫃股票，再評估受惠升息，升值及原料漲價，符合一項條件不難，但同時滿足三項就不多了。我仔細算大概 20％得上市櫃股票完全符合，這些是投資人上半年做多對象。很清楚台股盤面新主流已由出口電子轉向原物料、金融、內需股。更誇張是去年上市櫃公司飆股第一名的蘋概股康控 - KY(4943)，從去年漲 457％，但今年元月以來大跌 24％。豬年變色強烈暗示 2018 年台股主流大換血。康控 - KY 從最高 624 元呈現腰斬，沿途層層套牢形成籌碼後遺症，未來只適合搶反彈不宜長期持有，即有利多容易被籌碼面打敗。

10 大飆股

台股新主流換了誰？以元月交易以來的二週來看，雖短短的 10 個交易日已透露輪廓了。上市櫃公司前 10 大漲幅個股，世紀鋼 (9958)、佳大 (2033)、信昌化 (4725)、華韡 (5481)、技嘉 (2376)、撼訊 (6150)、昂寶 - KY(4947)、台勝科 (3532)、雄獅 (2731)、大同 (2371)，漲幅從 90～25％。

果然電子原料材料、傳產原物料占了一半，不過看大做小依舊是主力奉行不渝的選股策略。看好鋼鐵、塑化今年景氣，可是大戶不想大舉拉抬大型股的中鋼 (2201)、台塑集團，而是介入小鋼砲的世紀鋼、佳大、及中小型化學股的信昌化，而無視這些個股的基本面不夠扎實，說穿了是鎖碼，這三檔股票在外流通籌碼有限。

力麗 6 年新高

看大做小的下個標的我看好化纖股，股價基期低，成交量放大可當沖吸引內資，最重要是原油上漲帶動中上游化纖原料的力差擴大。近來外資卡位加工線的力麗 (1444)，今年來買超 2 萬張手筆之大近幾年罕見，造成股價攻上 13 元刷新 7 年高點。最值得注意力麗單日成交量放大到 7 萬張。國際棉花 2017 年大漲 11％為農產品原物料漲幅最大，全球服飾龍頭 UNIQLO(優衣庫) 財報傳捷報，展望今年海外業務成長超越日本。這二大訊號預料是台股化纖原料股大行情火種，棉花大漲造成化纖的替代需求，服飾大廠營運好轉表示全球需求上升。但不要買成衣的儒鴻 (1476)、聚陽 (1477)，因為原料成本加重，估儒鴻 2018 年 EPS 13 元與 2017 年 12 元相當，為近 6 年偏低水平。力麗估 2017 年損益兩平，2018 年成長到 0.6 元，成長力道遠優於下游成衣廠。加工線的聯發 (1459)、宜進 (1457)，尼龍粒的集盛 (1455)、力鵬 (1447) 今年都有一致相同的成長性，投資人關注這些股票比主力鎖碼的小鋼砲來的安全。

板卡黑馬

電子的板卡 (主機板、顯示卡) 倒是殺出意外黑馬，與比特幣挖擴有很大關係。其實現在比特幣很難挖，全球礦工都轉向以太幣等其它虛擬貨幣。

來源：《萬寶週刊》 1264 期

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