到底卡了誰？民航局卡關春節班機 台商：傷害大

東方航空、廈門航空申請春節加班機 176 班，尚未獲得民航局核准，可能影響在大陸工作的台灣人春節返家的權利，對此，民航局表示，非常歡迎其他陸籍航空業者提出加班機申請。上海台協會長李政宏對此表示，民航局選在這個時間點做這樣的事，真的不太明智，因為大家都想回家過年。（記者陳儷方報導）

民航局卡關東方航空跟廈門航空申請的 176 班春節加班機，預估影響 5 萬人次，不過，民航局表示，5 萬人次是估出來的，訂位狀況只有業者自己清楚，民航局副局長何淑萍說，歡迎其他陸籍航空業者提出申請，「我想，5 萬的人次是估計出來的，實際的訂位狀況，其實是業者才會比較清楚。至於有關反應台商返台的問題，基本上我們的立場也非常歡迎其他的陸籍業者申請加班機。」

在大陸工作，但想回台過年的人，權利可能會因此受到影響，對此，上海台協會長李政宏說，民航局在這個時間點做這樣的決定，不太明智，，「我覺得這樣的事情在這個時間點來做真的是不太明智，因為春節回家過年，我相信大家都是人，想不想回家過年團圓，應該非常想吧。在這個時間點做這事情，需要更仔細的考量一下。」

李政宏說，春節需要推出加班機的原因，就是市場有需求，如果沒有依照往常慣例開出航班，對於在大陸工作的台灣人而言，是滿大的一種傷害，因為他可能無法買到票，回家過年。

中廣記者陳儷方台北報導。

（圖取自廈門航空官網）