港大零售(01255-HK)斥4080萬元購金融服務公司51%股權

港大零售(01255-HK)公布，於2018年1月19日，公司的直接全資附屬公司Shang Ying Capital Limited向賣方DSG Investment、Wonderful Sky及Ever Beauty及謝皓訂立該協議，據此Shang Ying Capital斥資4080萬港元購入德誠控股(香港)及德誠控股(開曼)(稱目標公司)51%股權。

根據該協議的條款，倘2018年賬目所示的經審核淨利潤總額多於800萬港元但少於1000萬港元，則收購事項的代價須按買方及賣方公平磋商後所釐定下調至3570萬港元。託管金額其後須於取得2018年賬目日期(將於2019年3月31日或之前備妥)起計第五個營業日或之前退還買方。倘2018年賬目所示的經審核淨利潤總額少於800萬港元，則收購事項的代價須下調至3570萬港元，託管金額須於退還買方。

德誠控股(香港)主要從事提供金融服務，而德誠證券、德誠顧問及德誠資產管理各自為德誠控股(香港)的直接全資附屬公司，並擁有第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)與第9類(資產管理)牌。

德誠控股(開曼)為DSG-Peony Fund SPC的投資經理，於本公佈日期，德誠控股(開曼)持有基金的全部已發行管理股份。於本公佈日期，Fund-Peony SP I及Orchid FX SP已成立兩間獨立投資組合公司。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)