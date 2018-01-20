哈啦財經／便利商店不斷革新順應潮流還是反其道而行？

你有發現嗎？與民眾生活息息相關、幾乎街頭巷尾都有一間的便利商店，近幾年來不斷地在進化、演變，撇除各種花樣的服務不談，光是店面變大、變小，或是跨業態合作開聯名店、裝潢布置打造特色店，甚至是走入社區改為超市型門市，原因不外乎是順應時代變遷與消費需求的改變；不過，也有超商業者反其道而行，不再訴求 24 小時營業，推出小型的副品牌便利商店，且大推折扣商品，預期未來要快速展店，3 年將拓展到 500 家。

現在的便利商店服務與商品五花八門，不管是各項代收、EC 物流、賣票影印，或是賣咖啡飲料、賣現做便當等，甚至是假日親子活動、觀光景點換錢等，都讓不少網友笑稱：「超商店員十八般武藝都要會！」其實，有需求就有市場，超商業者也不過是順應社會變遷、民眾日常需求，看準商機所衍生出來的服務。

台灣便利商店競爭激烈，如何不斷提供獨特的消費體驗、帶動來客甚至提高客單價是新課題，老大哥 7-ELEVEN 近幾年來店型不斷革新，軟硬體設備也持續突破，因應不同的商圈與社區以不同型態的門市來呼應，自 2008 年開始發展大店格，將門市空間從平均 25 坪逐步提高到 30 坪以上。

近 10 年來，7-ELEVEN 的發展歷程也將台灣便利商店帶入另一個樣貌外，他們持續運用最新科技設備來規畫各種店型，設計符合各地風情的特色門市，甚至是滿足社區需求的閱覽門市等，希望成為民眾假日遊逛休憩，特別造訪 po 網的話題點；在進入 2018 年之初，7-ELEVEN 也發表了最新店型，首間店就選在桃園中壢區的長業門市，以「未來形象店」模式經營，81 坪的空間大小，運用複合空間設計休憩空間、一條龍式動線，以及智慧型綠能設備，近一個月試營運下來，來客數及業績成長近 20%。



▲你還記得嗎？全家的星星太陽招牌，是許多網友共同的回憶。（圖／全家提供）

全家便利商店這幾年也因應人口結構改變、長期社會趨勢變化，持續針對門市內裝、銷售商組做出改變，2010 年起看準外食商機，以「座位經濟」為訴求在全台門市廣設座位區，截至 2016 年已有超過 5 萬個座位，也與「天和鮮物」及「大樹藥局」合作開複合店，不僅增加熟齡客群，天和鮮物複合店的日商也多了 2 到 3 成；此外，看準現在人在開伙型態上的改變，全家去年起也主打「剪刀經濟」推出全新超市店型因應，預估今年可拓展到 1000 店。

2018 年起，全家也宣布將對應大環境改變，持續拓展各式複合店型，提升消費體驗的特色裝潢，以及對應環保節能潮流的持續性綠能導入計畫，做為全台超過 3000 間店發展的 3 大指標方針。

不同於兩位老大哥的策略，超商老三萊爾富雖然過去幾年展店停滯，在 2017 年底宣布推出折扣型超商「Cstore」副品牌，不再以 24 小時營業、大坪數店面為訴求，反而以 20 坪左右的小店，並減少座位數，營業時間也改由早上 7 點到晚間 11 點的方式來經營，甚至大推折扣商品，多款商品最高 5 折起，預計 3 年內全台要展店 500 家，再創超商消費新體驗。

不管是複合式新型態超商，還是社區型超市型超商都有其存在理由與發展契機，就看消費者需不需要、埋不埋單了。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』