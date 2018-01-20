在老牌對沖基金掙扎之際 這些後起之秀表現威武

摘要：價值投資到底死沒死？去年回報率僅有 1.6% 的綠光資本創始人 David Einhorn 認為，至少當下環境不支持價值投資，但一些更小型、更「術業有專攻」的對沖基金去年贏得了 40% 左右的回報，是標普 500 大盤迴報率的近一倍，他們的秘訣是什麼？

就在因做空雷曼兄弟而名聲大噪的對沖基金綠光資本創始人 David Einhorn 哀嘆「價值投資已死」時，一些更小型的後起之秀用業績表示：是你們這些老牌對沖基金表現不好，可別扯上我們。

華爾街見聞曾提到，綠光資本在致股東信中稱，去年儘管大盤不錯，價值投資面臨的環境充滿挑戰。去年綠光資本的全年回報僅有 1.6%，同期計算入股息的標普 500 回報率為 21.8%。如果算上 2015 年的虧損 20.2% 和 2016 年的回報率 8.4%，綠光資本過去三年的凈回報率是負 4.1%。

Einhorn 的言下之意無外乎是：全球利率保持低位和波動性集體缺失，對基金本身形成阻力；另外投資者大量轉向被動投資的指數型基金和量化基金，是外部干擾。數據顯示，主動投資在 2017 年的平均回報僅有 3.7%，而被動投資的選股基金收益能達到 13.2%。

不過 Perceptive Life Sciences Fund 的基金經理 Joseph Edelman，以及 Whale Rock Capital 的科技基金經理 Alex Sacerdote 可能會嘲諷道，你咋不說是自己選股有問題呢？

眾所周知，綠光資本去年堪稱「買啥啥跌」、「拋啥啥漲」。例如，買進的海上鑽井平台營運商 ESV 股價腰斬，增持的時代華納因與 AT&T 併購受阻，一個月內曾深跌 15%。綠光資本大舉做空的亞馬遜、奈飛、特斯拉和卡特彼勒，去年漲幅都接近或超過 50%。

財經媒體 CNBC 分析，新晉崛起、在「投資環境不利」年份里跑贏大盤的對沖基金有個共同特點，即擁有某個板塊或領域的專業知識和深度認知。高盛就曾表示，標普 500 大盤中接近 5/6 的最有價值公司在科技界，這令科技股依然受到市場熱捧，但不是說都要超配 FAAMNG 等明星組合。

去年回報率高達 43.1%、管理資產規模為 28 億美元的 Joseph Edelman 表示，他的 Perceptive Life Sciences Fund 之所以取勝的原因，在於專注投資生物科技領域，基金內的人才配置和投資經驗可以掌握快速變遷的科技趨勢，並對消費者的品位變更有深度理解。

他在接受 CNBC 採訪時表示，基金主要投資處於發展階段的生物科技公司，不會一味去追其中的大龍頭，而是憑藉很強的科學背景和知識儲備、可靠的投資經驗，以及一條現實主義的路徑去評估所投公司的新藥機制是否符合邏輯，並要評判臨床前後的各項數據。

去年回報率高達 36.2% 的 Whale Rock Capital 基金經理 Alex Sacerdote 專攻科技投資，旗下資產管理規模為 25 億美元。他曾接受採訪稱，如果不是追隨龍頭股，投資科技領域的挑戰性很大，因為技術持續在變革，壓價競爭非常厲害，而且具有看起來很像泡沫化的估值水平。為了投資取勝，必須成為這個領域的專家，懂得在別人之前找到屬於未來的競爭優勢，通過深度理解來配倉。

而追求普遍價值（generalist value）的對沖基金在去年表現不好，特別是一些老牌的知名基金。除了上文提到的綠光資本，Bill Ackman 的 Pershing Square Holdings 全年累跌 4%，並連續第三年下滑；John Paulson、Alan Howard 和 Paul Tudor Jones 等大佬不僅都虧錢，有的甚至關閉了旗艦基金。

華爾街見聞曾提到，很多傳統的對沖基金開始招收數據科學家和程序員，幫助轉型成量化對沖基金，預計今年量化對沖基金的資產管理規模超過 1 兆美元。也許可以理解為：除了招聘特殊領域的專業人才，老牌對沖基金也想利用大數據來解析該領域的趨勢，以期迎接基金業的新時代。

『新聞來源／華爾街見聞』