定期定額族去年最愛前23強基金出列 投資瞄準機器人、陸股

去 (2017) 年全球股市表現強勢，基金投資人的信心也同步增強，根據投信投顧公會資料統計，近一年投信全體基金定時定額扣款筆數成長了 58236 筆，其中有 23 檔基金扣款筆數增加逾千筆，若以定期定額族去年買基金最愛標的來看，則以機器人、陸股基金增加最多。

這 23 檔獲投資人青睞的基金，以第一金全球機器人及自動化產業基金增加 8313 萬元最多，每月扣款金額達到 9625 萬元，是定期定額族最愛基金冠軍；其次是復華中國新經濟 A 股基金、國泰中國內需增長基金、復華全球物聯網科技基金等，以跨國股票型基金為主。

若以投信來看，23 檔中以統一投信占 7 檔居冠，其次為復華投信有 5 檔，第一金投信及國泰投信也各有 3 檔。

同時，這 23 檔基金去年度績效表現在同類型裡都相對出色，就基金類型來看，主要集中在五大類型，大中華股票型有 8 檔、中國 A 股 2 檔，台股基金有 6 檔，顯見投資人對陸港台股後市相當看好。

海外基金方面，全球一般股票型有 5 檔，且清一色都是以科技產業為主要投資標的，亞洲股票型有 2 檔，其中一檔也是聚焦新科技、新能源，由此看出，在景氣回升的大環境下，獲利前景看俏的科技股仍是投資人相對有信心的區塊。

如以股票型基金全年淨申購金額觀察，前 10 大基金中，有 8 檔同樣是由機器人等創新科技和陸股基金包辦。

統一投信是唯一在五大熱門類型都有基金上榜的投信公司，旗下 7 檔近一年新增扣款筆數逾千筆的基金，分別是統一全球新科技基金、統一強漢基金、統一大滿貫基金、統一中小基金、統一全天候基金、統一大中華中小基金、統一新亞洲科技能源基金。其中，統一大滿貫基金的扣款筆數、扣款金額及扣款人數，依然是全體投信基金裡最高的。

展望 2018 年，最受青睞基金冠軍基金所屬的第一金投信指出，今年全球經濟延續溫和復甦步調，支撐企業獲利向上成長，基本面無虞下，資金仍將「錢」進股市，股票型基金魅力不減。

機器人產業除受惠景氣行情之外，AI 人工智能應用興起，讓機器人從工廠走入家庭、商場、醫院等各行各業，進入爆發成長階段，未來幾年，規模有機會再翻一番；而中國隨著經濟結構轉型、產業升級與金融政策大開放，企業獲利成長幅度可望優於去年，為股市多頭推一把。

第一金投信認為，機器人與中國股市依舊今年的投資亮點，如擔心高檔風險的投資人，可採取定期定額與逢回加碼策略因應，降低波動風險。

而統一投信則表示，近期主要經濟體包括歐元區、美國、日本及中國，陸續公布的數據多表現優於預期，而儘管油價及原物料行情上漲，但通膨仍屬溫和，特別有利於股市表現，而出口仍占大宗且能受惠於原物料行情的新興亞洲股市，趨勢向上的推動力更是明顯，仍是今年很適合定時定額持續投資的標的。

