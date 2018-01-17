中國基金，下一波動能在哪裡？

銀監會方面稱，2017 年，銀監會組織開展了 “三三四十” 等一系列專項治理行動，下大力氣整治銀行業市場亂象，取得階段性成效，銀行業經營發展呈現出積極變化，整體保持穩中有進的良好態勢。但是，整治銀行業市場亂象具有長期性、覆雜性和艱巨性，是當前及今後一段時期銀行業改革發展和監管的一項常態化重點工作。 新聞來源: 鉅亨網 2018-1-14

中國銀監會於 13 日發佈的 4 號文中，共包含公司治理不健全、違反宏觀調控政策、影子銀行和交叉金融產品風險、侵害金融消費者權益、利益輸送、違法違規展業、案件與操作風險及行業廉潔風險等 8 大點，其中影子銀行和交叉金融產品風險及違法違規展業又各有 4 個子點，為 8 個大點中最多者。鉅亨基金交易平台認為銀監會此舉，有警告銀行不要違背政府政策並向錯誤部門輸血的意味，在金融槓桿難以繼續上升的情況下，避開金融類股為今年佈局中國重點。

1. 中國金融槓桿仍高

中國銀行積極放款

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

銀行擔任經濟體中重要造血部門，當央行放出準備貨幣後，銀行透過積極放款來創造貨幣，而創造出來的貨幣則支撐實體經濟成長。從上圖可看出，中國銀行貸款佔存款比率從 2014 年下旬的 64% 增加至 70%（以 2017 年 12 月的存款金額為例，等同於增加 10.1 兆人民幣的貸款），在銀行不遺餘力的放款後，貨幣乘數也由 4.2 倍升高至 5.4 倍。

但目前中國債務佔 GDP 比率已經來到 255%，高於新興市場平均的 190%，考量到高債務比率可能引發金融風險，中國政府已多次強調穩健貨幣政策及防範金融風險的重要性。鉅亨基金交易平台認為未來中國不管是居民、企業或政府部門，潛在債務上升空間都有限，貨幣乘數將因此反轉向下。

2. 槓桿難升高，不利金融類股獲利

中國金融業獲利率先下滑

資料來源：Bloomberg，採滬深 300 金融類股指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

銀行收入多來自放款利率與存款利率間的差距，當其他條件都不變時，若放存款利率差距上升或放款金額增加時，銀行獲利將因此增加（如上圖，當衡量銀行放款積極程度的貨幣乘數增加時，金融類股的獲利自然跟隨升高）。但根據最新的 4 號文，今年中國銀行放款標準將變嚴格，除了銀行放款金額恐下降外，對於企業品質也會有更高的要求（放款給高風險公司的利率較高，此舉意味平均放款利率的降低），主要收入面臨下滑風險，金融業獲利不樂觀。

3. 瞄準新經濟，境外標的為首選

佈局中國股市，投資人可透過境內或境外的標的，境內投資標的多為上海證券交易所或深圳證券交易所上市的 A 股；而境外標的，除了一般耳熟能詳於香港證券交易所上市的 H 股外，還有選擇於美國證券交易所上市的中國企業。除了交易所不同外，境內標的多集中於金融類股，而境外則由資訊科技類股主導。對於看好新經濟及消費升級的投資人，以資訊科技類股為投資核心的中國基金才是上上籤。

投資中國，境內境外差很大

資料來源：Bloomberg，境內外分別採滬深 300 及 MSCI 中國指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新舊經濟差很大，投資中國要選對

從 2017 年以來，代表舊經濟的滬深 300 指數上漲 37%，新經濟的 MSCI 中國指數則上漲 62.1%（同樣以美元計價）。隨著供給側改革效果的消散及趨嚴的金融監管，新經濟可望繼續打敗舊經濟，投資人佈局中國別選錯。

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