【大華銀投信】企業財報蓋過政府關門陰影 美股續揚

◆ 國際股市

無懼週末政府面對的關門危機、無視美債殖利率揚升的步步逼緊，美股三大指數週五在紛擾中依舊收紅，標普 500 與那斯達克指數再創新高紀錄，稅改通過後與企業財報的正面解讀帶給投資人勇氣，不擔憂過去終究能解決的行政問題。核心消費版塊上漲 1.1% 領漲 11 大產業，因 Barron 週刊分析師上調菸草行業展望，由菲利普莫利斯大漲 3.66% 領漲，十年美債殖利率突破 2014 年 9 月以來新高，拖累高股利的公用事業板塊下跌 0.29% 領跌大盤。週五美股盤後，美國參議院在臨時支出法案投票中以 50 比 49，未能獲得 60 票同意通過法案，臺北時間週六中午美國政府正式宣告關門，此後參議院仍繼續進行談判，以期盡快解決政府關門問題。

◆ 每日一表

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