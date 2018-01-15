台灣之星用戶看過來！鉅亨基金平台推手機用戶買基金享優惠

現代消費者在消費之餘同時也追求更多的附加價值，在基金投資普及、基金投資平台快速崛起的同時，平台業者在提供投資人多元服務的同時，也持續擴大服務範圍。鉅亨基金交易平台今 (15) 日宣布，今 (2018) 年正式攜手台灣之星共同跨界合作，創首家基金交易平台業者與電信服務商的合作先例，提供台灣之星用戶專屬開戶贈紅利點數優惠，同時嘉惠基金投資人及台灣之星用戶，有望再掀起一波線上買基金的投資熱潮。

鉅亨基金交易平台表示，台灣之星長期秉持「最高 CP 值、服務好、專業佳」的品牌承諾，以成為最懂你的電信業者為目標，持續顛覆電信業既有框架規則，推出多款創新資費產品，滿足不同族群的多元使用需求。

此次合作，鉅亨基金交易平台大方提供台灣之星用戶專屬的優惠方案：即日起至 6/30 止，台灣之星用戶可至台灣之星官網 myTSTAR 中的「優惠專區」領取專屬活動代碼，只要至鉅亨基金交易平台新開戶，輸入指定活動代碼，開戶核印成功即可獲得紅利點數 1,888 點，1 點可折抵下單買基金手續費 1 元，相當於下單 30 萬境外基金免手續費；若台灣之星用戶本身已有鉅亨基金交易平台帳戶，只要推薦一人開戶成功，無論是推薦人 (台灣之星用戶) 或被推薦人，同樣都可獲得 1,888 紅利點數優惠。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，平台買基金熱度持續攀升中，而鉅亨基金交易平台也將合作版圖持續擴張，看好線上買基金的投資模式，首度與極具創新特色的電信業者台灣之星合作，同時也是國內第一個與電信服務業者合作的基金平台業者。

朱挺豪更指出，鉅亨基金交易平台除了持續帶動國內平台買基金的風潮外，更以提供投資人更好的服務為目標，不僅有專人提供即時的諮詢，也定期在網上針對基金投資、市場訊息等各種買基金的大小事，分享專業且精闢的見解，希望能服務到更多對投資有興趣的投資大眾。

台灣之星「優惠專區」https://www.tstartel.com/CWS/memberbenefit.php

