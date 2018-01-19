擺脫銀樓業寒冬 鑽石、黃金小額交易免驗身分證

想要趁著歲末年終購買黃金、鑽石的民眾注意了！經濟部參考國際標準，研擬修正「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」第 3 條草案，未來銀樓業未達 50 萬元的現金交易，除了疑似洗錢之外，都不用拿身分證明，讓銀樓業買氣不再因為洗錢防制而冷吱吱。

不管是買來當做節慶賀禮用途，或是看好時機買來投資，依照現行規定，為了配合國際防制洗錢與打擊資恐，除了買價值不到新台幣 50 萬元的飾金或首飾之外，客人只要付現買金塊或是裸鑽，不管金額大小店家都必須請客人出示身分證明，記錄身分資料及交易內容，大大影響客戶購買意願，衝擊銀樓業生意。

為了擺脫銀樓業寒冬，經濟部參考「國際防制洗錢金融行動工作組織」第 22 項建議「貴金屬與寶石交易商進行 15,000 美元 / 歐元以上之等值現金交易時應進行客戶審查」的標準，擬修正「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」第 3 條草案，銀樓業未達 50 萬元的現金交易，除了疑似洗錢之外，都不用拿身分證明。

經濟部商業司表示，這次所研擬的草案，只要付現買黃金珠寶的價格不到新台幣 50 萬元，就可以不必再拿出身分證讓店家登記交易資料，不用再心驚驚會留下個人交易紀錄，提高買氣擺脫黃金珠寶業者的冰河時期，同時也符合國際反洗錢的建議指標。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』