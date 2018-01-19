華為老闆任正非 因管理不善自罰100萬元

華為之所以成為全球第一大電信裝置製造商，離不開創辦人兼CEO任正非的自我批判、從嚴領導精神。近日，任正非便在公司內部發出通報，向廣大員工表示自己因管理公司不善，自罰100萬元!

任正非於1月17日發出通報內容是這樣的:

近年，部分經營單位發生了經營品質事故和業務造假行為，公司管理層對此負有領導不力的管理責任，經董事會常務委員會討論決定，對公司主要責任領導作出問責，並通報公司全體員工：

任正非罰款100萬；郭平罰款50萬；徐直軍罰款50萬；胡厚崑罰款50萬；李傑罰款50萬。

郭平、徐直軍、胡厚崑三人均擔任華為副董事長、輪值CEO，李傑是華為常務董事、片區聯席會議總裁、人力資源管理部總裁。

究竟華為發生甚麼嚴重事故，任正非要作出這樣嚴厲自罰? 有報導引述華為內部消息人士稱，“業務造假”可能涉及海外一些代表處虛增訂貨經營資料造假，華為已將涉事主要領導降職降薪、凍結晉升”。

當天，任正非並以“燒不死的鳥是鳳凰，在自我批判中成長”為題於華為發表演說。

2018年1月17日，任正非在華為“燒不死的鳥是鳳凰，在自我批判中成長”專題儀式上再度表示：擔負時代命運的責任，已經落到了我們肩上，我們還有什麼個人的小九九不能放下。任何一個時代的偉大人物都是在磨難中，百煉成鋼的。永遠不要忘記自我批判，摩爾定律的核心就是自我批判，我們就是要通過自我批判、自我反覆運算，在思想文化上昇華，步步走高，去踐行人生的摩爾定律。

員工犯錯，你所處公司的老闆，也會這樣自罰?!

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