鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-11 10:10

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在中美經貿磋商持續推進的背景下，80 歲華為創辦人任正非近日以專訪形式登上《人民日報》頭版，佔據近三分之一版面。這篇題為《國家越開放，會促使我們更加進步》的訪談，圍繞科技封鎖、基礎科學研究、AI 等核心議題展開，傳遞出中國企業應對國際競爭的清醒態度與堅定信心。

中美科技封鎖升級！陸官媒頭版專訪華為任正非 釋放什麼信號？ (圖:Shutterstock)

中國《智谷趨勢》報導，面對外部技術封鎖，任正非延續了一貫的理性與克制。談到華為昇騰晶片被制裁時，他直言「美國把華為的成績誇大了」，坦言單晶片領域仍落後美國一代，但強調「用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況」。這種「不去想困難，幹就完了」的務實態度，正是華為應對外在壓力的底層邏輯。

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基礎科學研究是訪談的另一個重點。任正非以兩個案例闡釋其重要性。一是貴州農學家羅登義 80 年前發現「維 C 之王」刺梨，歷經近百年發展為農民脫貧產業，二是海歸科學家黃大年放棄海外優渥條件回國，填補中國深地探測技術空白。

任正非以這兩人為例藉此傳遞兩層深意，即基礎研究短期難見效益，卻需長期投入，以及對科學家應多一份理解與耐心。「華為每年投入 1800 億研發，其中 600 億用於基礎理論，且內部不考核這類戰略性投入。基礎理論何時突破未知，對科學家也不設硬性要求。」這種「長期主義」，被視為中國企業突破「卡脖子」技術的關鍵路徑。

他此次發聲並非任正非首次公開表態。2019 年中美貿易戰全面爆發、孟晚舟被扣留時，他曾罕見密集受訪並直言「華為遠未到最困難時」、「世界正面臨科技革命」。如今回頭來看，任老爺子的預判精準。

2021 年孟晚舟回國，2023 年麒麟晶片突破封鎖，2024 年華為全球營收 8620.72 億元，接近歷史高峰。

目前，中美科技競爭進入「拉鋸下半場」，近期美國再發禁令，限制 AI 晶片對中出口，雖然經貿磋商仍在推進，但科技封鎖打壓中國製造業升級的意圖未變。

在此背景下，任正非的訪談更具宣示意義。他引述《紐約時報》專欄作家文章指出，中國製造業的強大不僅在於「更便宜」，更在於「更快、更好、更聰明」且深度融入 AI。

此外，他強調中國兩大優勢；首先是「不賺錢的事」的制度保障，高鐵、基建等「慢工」為 AI 創新奠定基礎，其次是民營企業活力需法治化、市場化環境呵護。「企業專注價值創造、技術突破，政府依法行政，經濟活力自會迸發。」