任正非：美國誇大華為成績 華為還沒有這麼厲害

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-10 10:06

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近日，在深圳華為總部，圍繞大眾關心的一些熱點話題，《人民日報》記者一行與華為執行長任正非面對面交流。

華為執行長任正非。（圖：文匯報）

據《人民日報》周二（10 日）報導，針對昇騰晶片被警告使用風險，任正非說：「中國做晶片的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家。美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害，要努力做才能達到他們的評價。」

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任正非表示：「我們單晶片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況。」

任正非稱，華為一年人民幣 1,800 億投入研發，大概有 600 億做基礎理論研究，不考核，1,200 億左右投入產品研發，要考核。「沒有理論，就沒有突破，我們就趕不上美國。」他說。