賴清德推「大發廠」民營化遭質疑圖利退輔會駁斥

行政院長賴清德力推「榮民公司大發事業廢棄物處理廠」民營化，民進黨新潮流系頗有淵源的廠商有意參與投標，遭環團質疑圖利財團。退輔會今 (19) 日表示，各項過程均依法辦理。

外傳行政院前院長林全去年 9 月卸任前急踩煞車，撤下全台唯一公營的榮民公司大發廠民營化作業公告，沒想到賴清德上任後，仍力推「大發廠」民營化，除重新推動招標作業外，更讓民進黨新潮流系頗有淵源的廠商有意參與投標，遭環團質疑有圖利財團之嫌。

行政院發言人徐國勇昨日表示，林全任內的退輔會從未撤銷該招標公告，所以此案仍在公告中，要到 3 月才會決標。他說，「都還沒有決標，加上院長也未有相關指示，怎麼會有圖利新潮流金主的說法？」

退輔會 19 日表示，榮民公司大發廠民營化公開招標，係配合政府公營事業民營化政策之一貫作為，各項作業過程均依法辦理。這是退輔會一個星期內二度發布新聞稿澄清。

退輔會說，有關大發廠民營化，為公平、公開辦理招標作業，甄選出最優投資人團與公股共同治理，其招標作業及程序皆參照政府採購法規定辦理。大發廠民營化招標，已於 1 月 15 日正式上網公告領標，退輔會將督導榮民公司如期辦理開標、決標作業，預計於 6 月成立民營化新公司。

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