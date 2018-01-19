麥格理權證進軍台灣 過年前可望提供百檔權證商品

看好台灣權證市場未來潛能及發展契機，亞洲權證品牌麥格理揮軍台灣！麥格理權證昨（18）日宣布成為台灣唯一的外資發行券商，將憑藉亞洲成功經驗及獨有的革新性投資工具「價格矩陣」布局台灣市場。今日麥格理共掛牌 22 檔權證，預計農曆年前將陸續提供百檔以上權證商品。

麥格理集團為一家全球性多元化金融集團，為客戶提供資產管理及金融、銀行、股權以及商品的風險和資本解決方案，而身為全球金融服務提供商，不僅是首家在亞太地區推出權證的發行人，也是目前全球唯一同時成功進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞和泰國等 5 個市場的權證發行人。

麥格理亞洲區股票衍生產品部主管 Barnaby Matthews 指出，麥格理深耕亞太區權證市場長達 26 年以上，以香港來說，權證市場占 20%，但台灣僅有 2-3%，因此他認為台灣權證市場還有很大的發展空間。而目前麥格理在新加坡權證市場市占率第一，馬來西亞是第二名、泰國則是第三，相信憑藉著公司先進的交易系統與獨有的投資工具「價格矩陣」，能讓台灣投資人在投資權證上更輕鬆。

證交所總經理李啟賢在會上致詞時也表示，台灣權證發行去（2017）年檔數超過 2 萬檔，較前年 2016 年成長 12%，若以日均成交值來看，去年較前年成長 36%，累積投資人數也不斷增加。而麥格理今日推出 22 檔權證，後面還有多檔權證在申請、氣勢很旺！也代表非常看好台灣權證市場，相信麥格理在亞太區的豐富經驗，以及國際級的專業服務，將帶動整體良性競爭、權證市場健全發展。

麥格理台灣證券分公司 副總 虞逸真表示，麥格理在亞太區權證市場已經建立報價公開且透明的良好聲譽，進軍台灣的同時推出全新官網與「價格矩陣」工具，其中「價格矩陣」是權證價格的對照表，直接連動到交易系統，可讓投資者即時精準掌握權證價格變動，讓投資權證更輕鬆透明。

為慶祝在台正式上市，麥格理權證將在台北統一時代百貨設置大型透明光塔裝置藝術，即日起至 2 月 4 日前民眾只要到現場與麥格理透明光塔合影並完成活動指定步驟即可兌換贈品，訂閱電子報則再抽 iPhoneX！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』