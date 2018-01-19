民航局：卡關東航、廈航共176班春節加班機 沒有時間表

陸籍東方航空及廈門航空共計 176 班次的兩岸春節加班機申請，遭民航局卡關，至今尚未核准，占今年陸籍航空申請春節加班機班次的 3 分之 1。民航局副局長何淑萍說，因為這些業者還是繼續飛航 M503 北向航路，所以在春節包機的審核上，尚未獲得民航局的核准。至於這項卡關春節加班機的決定，總統府是否知情，何淑萍說，民航局不回答這個問題。（記者陳儷方報導。）

農曆春節前，就在大家都想奔回家過年的時候，交通部民航局「以尚未核准東方航空及廈門航空申請 176 班次春節加班機」的方式，回應中國大陸片面開放 M503 北向航路的決策，東方航空及廈門航空的 176 班加班機卡關，民航局說，就是因為這 2 家業者屢勸不聽，還是執意使用 M503、W122、W123 航路。民航局副局長何淑萍說，東航跟廈航申請的春節加班機，暫時沒有核准。「也要求業者不要使用這些航路，根據持續觀察結果，部分業者還是持續飛航，為了維持飛安，在兩岸春節包機的審核上，目前來講，廈航跟東航的部分，還沒有核准。」

民航局以卡關春節加班機申請的方式，懲罰不聽勸，持續使用 M503 北向航路的業者，看來可能不只是民航局自己的決定而已，何淑萍說，政府是一體的，都會考量跟評估，但拒絕回答層級是否上達總統府，「我想，整個政府是一體的，做任何決定我們都會考量也會評估。（有跟府討論過嗎？）我想，就不由我在這邊回答，基本上，就是相關的核准作業，基本上就是在民航局的層次來處理。」

兩岸春節加班機期間是 2 月 2 日到 3 月 2 日，核准東航及廈航申請加班機的最後期限，是否在 1 月底之前？何淑萍說，沒有時間表。

中廣記者陳儷方台北報導。